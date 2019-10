Todo lo que NO debes ponerte esta temporada

Por más que el calendario marque el inicio del año el 1 de enero, la realidad es que tenemos marcado a fuego el comienzo de septiembre como el arranque del año y más aún cuando empieza el otoño. Es como si después de las vacaciones empezara el contador de cero y es también cuando el depósito de gasolina está más lleno. Además, es el cambio principal de temporada. Toca mandar a hibernar la ropa que hemos estado luciendo durante los últimos 6 meses aproximadamente y recuperar dentro de lo que ha estado descansando durante los meses cálidos aquello que sean prendas clásicas y atemporales o las que todavía sean tendencia, de forma que armes con algunas adquisiciones de temporada que hagas un vestidor acorde con las tendencias.

No somos de prohibir ponerse determinadas cosas que son la antítesis de lo que se lleva, solo faltaba, pero es bueno que sepas que no siempre estarás en lo cierto cuando creas que eres el tipo más trendy por un determinado look compuesto por prendas que, por mucho que se vean por la calle todavía, hasta que sean rescatadas de nuevo en el futuro, ya son cosa del pasado. Para intentar inducirte por el camino de las tendencias de la temporada otoño-invierno 2020, ya escribimos largo y tendido sobre ello hace unos días. En este caso, nuestro objetivo es menos ambicioso: simplemente pretendemos erradicar algunos usos que buena parte de los hombres siguen llevando en masa cuando la industria de la moda ya hace tiempo que apunta en una dirección opuesta. Así, por lo menos, si decides continuar con ellos, será de forma consciente, sabiendo que tu estilo viaja a contracorriente.