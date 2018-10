Kim Kardashian arrasa en Instagram con un diminuto bikini vintage de Chanel

Kim Kardashian vuelve a crear polémica con una de sus publicaciones en Instagram. Y es que no cabe duda de que cada vez que la celebrity publica una fotografía, no deja indiferente a nadie.

La estrella televisa es asidua a subir instatáneas con cierto tono sensual, con llamativos looks e incluso desnuda. Su vestidor está lleno de las firmas más lujosas del mercado y está valorado en millones de euros, cosa que a Kim le gusta bastante exigir en su 'timeline' como podemos comprobar a diario. En esta ocasión el motivo de tal repercusión ha sido una foto en la que solo aparece el cuerpo de Kim vestida con un diminuto bikini vintage de Chanel en color negro, junto al mensaje "Chanel vintage, lets please be specific" (Chanel vintage, seamos específicos por favor).

Miranda Kerr con el diminuto bikini de Chanel - © Gatment

La fotografía, que ya cuenta con casi 4 millines de 'likes', no ha tardado en crear polémica entre los más de 118 millones de seguidores que han dejado su opinión con comentarios de todo tipo, entre ellos sus amigas Paris Hilton y Nicky Minaj.

La diminuta prenda de Chanel convertida en auténtica protagonista de la imagen, se trata de una pieza vintage perteneciente a la colección de baño que la Maison lanzó en 1996. Un bikini dos piezas en color negro y con el icónico logo de la marca que tan identificable lo hace, en color blanco.

La tienda americana especializada en venta de ropa vintage de lujo, Garment vende el famosos bikini por 495 dólares (unos 430 euros). Un modelo con el que en su día desfiló Stella Tennant y con el que Miranda Kerr también realizó una sesión de fotos.

El bikini vintage de Chanel se vende por 495 dólares - © Garment

No es la primera vez que la mujer de Kanye West apuesta por un bikini de Chanel. Hace unos meses, Kim Kardashian publicó otra fotografía durante sus vacaciones, en la que pudimos verla con un bikini muy similar de la misma firma, aunque en esta ocasión en color rojo, tomando el sol en la playa.