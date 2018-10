¿Cuánto vale tu antiguo reloj?

Si uno no es un gran coleccionista, si no tiene la capacidad (y la suerte) de comprar y atesorar ediciones limitadas, especiales o piezas únicas, lo más normal es que, siendo amante de los relojes te encapriches de modelos nuevos.

Si no eres, como hemos dicho, un coleccionista privilegiado, lo único que puedes hacer es vender uno de tus relojes para comprarte el último capricho que quieres regalarte y que te acompañará al menos, calculamos, una década.

El mercado de la venta de piezas ha cambiado muchísimo en los últimos años, especialmente en España, dado que ya no existe el tabú de vender relojes relacionado con situaciones de necesidad. Más bien se trata de personas que deciden deshacerse de una pieza que coleccionan porque ya no la utilizan, la han heredado pero no les interesa (lo cual se aplica sobre todo a las joyas) o no pueden repartirla o quieren hacer una inversión o un proyecto especial.