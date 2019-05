La exclusiva y sexy colección de trajes de baño de Selena Gomez

La cantante Selena Gomez lleva años trabajando en el mundo de la moda y belleza. Ha colaborado con importantes marcas como Coach, Puma o Pantene, y sin embargo no ha sido hasta ahora que la artista se ha lanzado a una nueva aventura: el diseño, creando su primer traje de baño.

Selena Gomez - d.r.

La artista lo ha mostrado en las redes sociales y la imagen, como era de esperar, casi bate récord de ‘likes’ en su Instagram. La joven de 26 años, que está más que acostumbrada a posar en poca ropa, ha querido dar la noticia sin explicar esta colaboración y la imagen habla por sí sola: el diseño rojo de Krahs Swim, que lleva su nombre, es su favorito.

Ahora le ha llegado el turno a Selena Gomez, que gracias a la firma de ropa de baño Krahs Swim, realiza su primer diseño pensado para todas las mujeres y cuerpos. Es más, la joven no ha dejado escapar la oportunidad de crear la colección de baño ideal para tapar la cicatriz del transplante de riñón al que fue sometida meses atrás.

Bañador Selena de Krahs Swim - d.r.

Todo ha sido gracias a la gran amistad que le une con Theresa Mingus, encargada de lanzar la nueva colección de bikinis y bañadores de Krahs Swim. "Me lo he pasado muy bien diseñando. Ha sido muy divertido. De los diseños que he hecho, uno de ellos es de talle alto, con un cinturón. Me he sometido a un transplante de riñón y la verdad es que prefiero ponerme bañadores que cubran ese área y me hagan sentir cómoda”, confesada la artista.

Apto para todos los bolsillos

Sin dejar cabo suelto, la intérprete de ‘I can’t Get Enough’ ha pensado también en un precio que pueda permitirse todo el mundo, comenzando desde los 45,95 euros hasta los 91 euros.

El tipo de top que ha diseñado carece de aro, por lo que se trata de una pieza de gran comodidad para el disfrute de todas las mujeres. La colección se completa con un bañador con espalda descubierta que es sin duda la pieza más sexy. Además, cuenta con una cremallera en la parte del pecho para que cada una elija el tipo de escote que quiere lucir los días de playa o piscina.

Selena Gomez - d.r.

Se trata de una de las pocas celebrities que no había probado suerte confeccionando su propia ropa. Rihanna, Beyoncé, Miley Cyrus o incluso Rosalía han creado sus colecciones más estrafalarias que han unido a un gran colectivo de fanáticos tanto de la moda como de ellas, que copan las listas de cantantes más aclamadas del momento.