Los 11 artículos de lujo más extravagantes de 2019

©The Spirit of Dubai by Nabeel

El perfume más caro del mundo

La firma creadora del perfume más caro del mundo es es The Spirit of Dubai by Nabeel y según afirman, sus laboratorios habrían tardado más de 3 años y casi 500 pruebas perfumistas para encontrar la mezcla perfecta entre almizcle, rosa turla y sándalo, notas que hacen aún más especial a la exclusiva fragancia.

No cabe duda que serán muchas las narices de todas partes del mundo las interesadas e intrigadas por descubrir las notas de esta exclusiva fragancia. Pero ha sido sin embargo las características de su frasco lo que ha llevado a Shumukh a batir dos récords de los Guinness World Records.

Es la botella de perfume con más diamantes ; mientras que el segundo es debido a que es la botella de aerosol de perfume controlada por control remoto más alta disponible en el mercado, según afirman desde CNN.

La fórmula que tanto tiempo habrían tardado en desarrollar, estaría creada para prolongar su efecto durante 12 horas sobre la piel y hasta 30 días en la ropa . Que sumados a la cantidad del envase, darían para varios años de uso y aroma continuado.

El envase se presenta en un sofisticado frasco de cristal de Murano decorado con 3.571 diamantes , perlas, topacios, más de 2 kilos de oro de 18 quilates y hasta 5 kilos de plata pura . En el frasco pueden observarse distintas figuras y elementos decorativos como un halcón, caballos, rosas y un globo terráqueo.