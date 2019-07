Pelo largo: cómo mantenerlo perfecto en verano

Corte, lavado, control de la humedad y de la exposición solar, hidratación y cuidados especiales puntuales. A grandes rasgos, son los puntos a tener en cuenta para que la melena en verano brille de forma natural como lo hace el resto del año. Básicamente, los mismos aspectos a los que debe prestar atención el público femenino. Las particularidades del pelo en el hombre afectan más al tipo de producto que a los cuidados en sí.

Para entender la importancia de ser responsables con el cuidado del cabello en verano es fundamental entender en primer lugar la fortaleza de sus enemigos. Claudia di Paolo, experta beauty hunter y creadora del concepto de Spa Capilar en España, los señala uno por uno -sol, sal, cloro, humedad, exceso de lavados y coloraciones- y nos ayuda a comprender por qué son tan peligrosos. “En verano cambia la meteorología, pero también nuestros hábitos y estilo de vida, que se ven reflejados en nuestro cabello”, explica.

Sol, sal y cloro, los mayores enemigos

El sol es, quizá, el enemigo más temido por la población, y aunque no sea el único, hay motivos que lo justifican porque “los rayos del sol modifican el tallo del pelo y esto hace que cambie de color, que haya mayor fragilidad, porosidad….“, expone Claudia di Paolo, que alerta de la posibilidad de que incluso acabe produciendo un “efluvio telogénico”, que es “una caída intensa del cabello que se produce cuando pasan dos o tres meses de una exposición aguda”.

La hidratación es fundamental para proteger tu melena - Instagram @triggtrav

La sal y el cloro son otras amenazas que en verano, por motivos obvios, multiplican sus efectos sobre el pelo. “La sal no es que sea mala en sí misma, puesto que no es un agente químico. El problema está en que al depositarse en el pelo, refleja con mayor facilidad la radiación ultravioleta. El cloro, por su parte, sí que es un químico que cambia el PH y daña la estructura cuticular del cabello. Permite que todo penetre mucho más”, continúa exponiendo di Paolo.

Sobre la humedad, explica que penetra más en los meses cálidos porque “la estructura del pelo en verano tiende a abrirse más y a hacerse más porosa”, cambiando la estructura del cabello -aparecen los rizos, por ejemplo-. En cuanto a la frecuencia de los lavados, que pueden llegar incluso a tres al día por las circunstancias especiales de esta época del año, advierte de la importancia de utilizar “un champú adecuado” para evitar la deshidratación. Y sobre los tintes, recuerda que al ser productos químicos, “no son estables y la exposición a la radiación ultravioleta hace que se modifiquen y cambien de color”.

Crea una rutina de cuidados

El lavado diario sería la base sobre la que establecer la rutina de cuidados. No hay problema en abusar de él durante estos meses siempre y cuando se elija el champú apropiado, tal y como recomienda Alberto Cali, de Studio C: "El hombre en verano se puede cuidar el cabello usando un champú de uso diario (astringente), que limpie y arrastre la salitre o las impurezas de restos de arena o agua del mar". Claudia di Paola añade al respecto la importancia de que el elegido "no tenga agentes químicos que puedan dañar la fibra capilar".

El segundo paso sería el de mayor dificultad porque requiere un compromiso constante. Al mismo tiempo y nivel, tienes que combatir la humedad y las consecuencias que pueden tener en el pelo tanto el cloro como la sal. "Después de baño: Lo más recomendable es aclararlo y quitarnos los restos de sal o cloro, y depués cepillar", indica di Paolo, antes de añadir que “no es bueno dejar el pelo con excesiva humedad durante un tiempo prolongado, pero si se va a utilizar el secador lo mejor es aplicar en el cabello un protector del calor para no seguir dañándolo después de una exposición prolongada al sol”.

Los recogidos te ayudarán a soportar mejor el calor - Instagram @RurikGislasonfans

Estos protectores se pueden aplicar también como cuidado especial, para hacer de escudo contra la agresividad de los rayos del sol -además de con complementos como las gorras que protejan al cabello de la exposición directa al mismo-. Para Alberto Cali, es "fundamental hacerlo cada vez que se vaya a la playa o se pasee por la cuidad", porque este tipo de productos "protegen la fibra capilar y evita irritaciones o quemaduras por el sol en las zonas más blancas".

Por último, también dentro de lo que podríamos catalogar como cuidados especiales, los dos expertos consultados recomiendan, junto al uso de protectores solares especiales, utilizar el recurso de las mascarillas hidratantes. La hidratación es básica en un cabello sano y todas las batallas en las que debe participar el pelo en la temporada estival hace que pueda recurrir algún tipo de ayuda extra en este sentido, especialmente en el caso de los hombres que tengan el cabello muy seco. Si no fuera suficiente con la aplicación de la mascarilla, en determinadas melenas se puede recurrir también al uso de algún serum reparador de calidad.