Del tabaco a la marihuana: el 'boom' del cannabis medicinal que Extremadura desea liderar

Adrián García Durán Badajoz 19/04/2025

Actualizado a las 04:45h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

En Extremadura se produce la práctica totalidad del tabaco nacional, un 98%. El cultivo da trabajo a miles de familias en el norte cacereño, una zona, la del Campo Arañuelo, amenazada por el posible cierre de la central nuclear de Almaraz. Sin embargo, en los últimos cuatro años, la región ha perdido más de 2.000 hectáreas de tabaco. Una situación que invita a la reflexión y, sobre todo, a la innovación. Semanas atrás, el gigante multinacional Phillip Morris certificó la hoja de tabaco extremeña para su uso como tabaco calentado –solo hay dos certificaciones en todo el mundo, la italiana y la extremeña–. Se entiende como un impulso para un sector que llevaba años trastabillándose. Un ejemplo de que, efectivamente, hay que explorar, también otros terrenos complementarios. Ahí entra en juego el cultivo del cáñamo, del cannabis, en el que la región ha puesto su foco en los últimos años. Un terreno todavía, para muchos, pantanoso, incluso tabú, pero del que se lleva mucho tiempo hablando en Extremadura, sobre todo en lo que se refiere a su uso industrial. La planta del cáñamo, cuando tiene menos de un 0,3% de THC –que es el componente psicoactivo que se emplea para su uso recreativo–, puede manipularse a excepción de la flor. Se estima que el cáñamo industrial tiene más de 20.000 posibles aprovechamientos, siendo la cañamiza un material muy valorado en el sector de la construcción. Hay empresas que fabrican casas modulares a base de cáñamo, que está siendo básico, por ejemplo, en la reconstrucción de Ucrania: el gobierno de Zelenski estima que, durante 2025, la producción de cáñamo se incrementará en un 33%.

Tiene otros muchos posibles usos. En fibras y textiles, se usa para ropa, calzado o alfombras. También es un material frecuentemente utilizado en el sector de la automoción para la fabricación de ciertos componentes. Igual que en la cosmética o incluso en la alimentación: los aceites o harinas de cáñamo gozan de un alto valor nutricional. José Luis Llerena es el director del Centro Tecnológico Nacional Alimentario de Extremadura (CTAEX) y presidente del Clúster del Cáñamo a nivel nacional. Él subraya que el cultivo del cáñamo está perfectamente alineado con los intereses de Europa. Por varios motivos: almacenamiento de carbono, ruptura del ciclo de enfermedades, prevención de la erosión del suelo, biodiversidad y uso prácticamente nulo de plaguicidas.

Descontento con Mónica García

El Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, empezó el pasado año a dar pasos para la regulación del cannabis en su uso terapéutico. El borrador del real decreto está en manos de Bruselas y en él se habla de tratamientos con fórmulas magistrales que prescribirían únicamente médicos especialistas para enfermedades muy concretas: espasticidad por esclerosis múltiple, formas graves de epilepsia refractaria, náuseas y vómitos por quimioterapia y dolor crónico refractario que no se alivie con tratamientos habituales. Estos primeros pasos del Gobierno espolearon el debate en Extremadura. El uso del CBD –componente del cannabis que no tiene efectos psicoactivos- tiene múltiples beneficios terapéuticos, pudiendo actuar como analgésico, ansiolítico o incluso antiinflamatorio. Son muchas las tiendas que comercializan en España con CBD que, en su mayoría, no son de producción española, algo que lamenta Llerena: «Es un drama, porque estamos perdiendo mucho valor…».

«El cáñamo es complementario al cultivo del tabaco», aunque «nunca para sustituirlo»

Actualmente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha concedido nueve licencias para la producción o fabricación de cannabis con fines médicos y científicos. Sin embargo, como informaba Elena Calvo en ABC, hay cierto descontento entre los pacientes con el ritmo del Gobierno. Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, iba también en esta línea cuando se dio a conocer el borrador: «En el real decreto vemos lo mismo que ya conocíamos desde hace tiempo, lo que nos hace pensar que nos han hecho perder un poquito de tiempo». Con todo, pese a la complejidad que entraña lo relacionado con el cannabis, Extremadura tiene argumentos para, llegado el momento, ser la gran referencia nacional de su cultivo para uso terapéutico o medicinal. Ya lo es, de hecho, en su uso industrial. De las 186 hectáreas plantadas en España, 110 se ubican en Extremadura.

En la región, además, se ubica el único laboratorio certificado en todo el territorio nacional: el ya mencionado CTAEX, que está abanderando, con el apoyo de la administración, la investigación del cultivo del cáñamo. Tanto es así que, en octubre de 2023, la Junta de Extremadura aprobó una norma específica de producción integrada del cáñamo industrial en la región, usándose también como cultivo rotativo del tabaco. No obstante, lo que se busca en tierras extremeñas es crear una red en clave de industria medicinal con un alto valor añadido. Es por ello que, hace apenas un año, el ejecutivo autonómico otorgó la consideración de proyecto de interés autonómico a una planta de producción y transformación de cannabis medicinal para la industria farmacéutica promovido por la empresa Pharmaweed Pro en Navalmoral de la Mata, al norte de la provincia de Cáceres.

Empleos e inversión

Dicho proyecto, que cuenta con una inversión de 18,5 millones de euros, aspira a generar unos 40 empleos en una superficie de cerca de 87.000 metros cuadrados. Todo validado, claro, por la AEMPS. No es casualidad que la iniciativa se ubique en el norte cacereño, donde se produce el 98% del tabaco a nivel nacional. Llerena confirma que, efectivamente, «el cáñamo es complementario al cultivo del tabaco», aunque «nunca para sustituirlo». El director del CTAEX da por sentado que «Extremadura ya está liderando» todo lo que tiene que ver con el cáñamo, por eso, entiende, no es una utopía pensar que en la comunidad autónoma pueda armarse una red de empresas e instituciones que reúnan investigaciones e industrias específicas y que puedan acogerse licencias. Cruzando la frontera, a kilómetros de Badajoz, en las localidades portuguesas de Elvas y Campomayor ya se aprovecha esta situación con ambiciosos proyectos. En el horizonte, todavía cuesta saber si el cannabis, en su uso medicinal, podrá ser o no una alternativa real para la industrialización de la zona. Lo que sí es una realidad es que, por lo pronto, la comunidad autónoma quiere ir por delante del resto.