Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este lunes 8 de diciembre

Santa Inmaculada Concepción

¿Qué santos se celebran hoy? Averigua el santoral del lunes 8 de diciembre

Entérate de quién celebra su santo hoy lunes 8 de diciembre de 2025. Podrás consultar los nombres de los santos del dia de hoy.

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

Santa Inmaculada Concepción se celebra en el día de hoy, lunes 8 de diciembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

La Inmaculada Concepción, también llamada Purísima Concepción, es un dogma católico que sostiene que la Virgen María fue preservada ... del pecado original desde el instante de su concepción, gracias a los méritos de su hijo Jesucristo. Este dogma fue proclamado en 1854 y se celebra cada 8 de diciembre, justo nueve meses antes de la festividad de la Natividad de la Virgen, que tiene lugar el 8 de septiembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app