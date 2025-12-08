¿Qué santos se celebran hoy? Averigua el santoral del lunes 8 de diciembre

Santa Inmaculada Concepción se celebra en el día de hoy, lunes 8 de diciembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

La Inmaculada Concepción, también llamada Purísima Concepción, es un dogma católico que sostiene que la Virgen María fue preservada ... del pecado original desde el instante de su concepción, gracias a los méritos de su hijo Jesucristo. Este dogma fue proclamado en 1854 y se celebra cada 8 de diciembre, justo nueve meses antes de la festividad de la Natividad de la Virgen, que tiene lugar el 8 de septiembre.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy lunes 8 de diciembre de 2025 es Santa Inmaculada Concepción y en España festejan su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también celebran su santo las personas que se llaman Eucario, Macario, Patapio, Romarico, Sofronio, Teobaldo. Martirologio Romano es el nombre que recibe el catálogo del cual, hoy día se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, alimentándose de nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano. Aquí mismo podrás consultar la lista completa del santoral que podemos conmemorar hoy lunes, 8 diciembre 2025 en referencia a la tradición católica que tiene que ver con España. Descubre quienes son los santos o santas a los que puedes felicitar hoy, en ABC.es. ¿Por qué festejamos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la religión católica y celebra la vida de una persona relevante dentro de la Iglesia Católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo necesitaban. Onomástica de hoy 8 de diciembre Además de la celebración de Santa Inmaculada Concepción, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 8 de diciembre también celebramos: Santos de hoy Eucario

Macario

Patapio

Romarico

Sofronio

Teobaldo © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

