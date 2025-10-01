Rego quiere cambiar la Ley de Protección a la Infancia para obligar al juez a escuchar a los menores

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, inaugura la Conferencia Más Allá del Crecimiento, en el Congreso de los Diputados, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España)

El Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego prevé elevar al Consejo de Ministros a lo largo de este mes de octubre una propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, después de detectar varias «lagunas» en sus cuatro primeros años de aplicación. Fue aprobada en mayo de 2021 por el anterior departamento de Derechos Sociales, encabezado por la líder de Podemos, Ione Belarra.

Fuentes de Juventud e Infancia explican que una de las principales modificaciones que plantean será obligar a los jueces a escuchar a los menores víctimas. Insisten en que no solo está planteado para los casos de violencia de género en los que se escuche el testimonio de los hijos de las mujeres agredidas, sino también para delitos sexuales a menores y cualquier tipo en el que los niños y adolescentes sean víctimas directas. También a los menores inmigrantes.

Es un compromiso que ya avanzó la ministra Rego en verano, cuando se reunió con Juana Rivas y su hijo y pidió al juez que escuchara al menor, que, siempre según el entorno de la madre, decía que no quería regresar con su padre a Italia.

Según las fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, el objetivo es eliminar la actual edad mínima de 12 años para la escucha del menor y establecer que esta declaración sea obligatoria. Explican que siempre con una metodología adaptada a la edad de cada niño o adolescente, en presencia de la persona que el menor elija y con profesionales especializados en su atención y del sexo con el que se sientan más cómodos. Estos especialistas deberán contar además con formación obligatoria en trato con menores, un requisito que actualmente no es exigido por la ley vigente.

Defensa letrada independiente a la de los padres

El ministerio también pretende suprimir el límite de los 14 años para la práctica de la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio del menor en fases de instrucción para evitar que tenga que repetir su declaración en las siguientes etapas del procedimiento judicial. Con esta medida se busca prevenir la revictimización y un daño emocional añadido.

Otra de las novedades que plantea el departamento de Rego es que los menores cuenten con una defensa letrada propia que sea independiente de la de sus progenitores, con el fin de evitar conflictos interesados, manipulaciones o el denominado síndrome de alienación parental.

La defensa letrada será designada a través de un turno de oficio especializado y velará exclusivamente por el interés superior del menor en procesos de separación, divorcio, conflictos familiares y en cualquier procedimiento judicial en el que el niño o adolescente sea víctima.

Las citadas fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia explican que continúan trabajando en los detalles de este texto legislativo de cara a elevarlo este mes. Se trata de una propuesta «de máximos» y confían en contar con el apoyo del PSOE a la mayor parte de la reforma en la negociación en el seno del Consejo de Ministros para para sacarlo adelante lo antes posible.