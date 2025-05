Las reformas pendientes en el Vaticano: ¿Continuidad o innovación?

Son pocas cuestiones, pero marcarán el futuro a medio y largo plazo de la Iglesia católica. La prioridad del Papa es la «evangelización», la capacidad de transmitir un mensaje que debe suscitar esperanza en quienes lo abrazan, movilizar fuerzas para construir un mundo más humano y recordar la dignidad de cada persona. El desafío del nuevo Pontífice es no perder esto de vista cuando tendrá que afrontar la maraña de reformas pendientes del Vaticano. Se trata por ejemplo del papel de la mujer en la Iglesia, las relaciones con la Curia, el estatus de los Papas eméritos, el proceso de selección de nuevos obispos y la transparencia en las decisiones firmadas por el Pontífice.

Más que «reformas pendientes», el nuevo Papa se va a encontrar «procesos iniciados» sobre los que deberá pronunciarse, como la presencia de mujeres religiosas y de laicos al frente de organismos de la Santa Sede, y otros que, si no comparte, puede dejar caer en el olvido. Al Papa Francisco le gustaba hablar de «procesos iniciados» para referirse a su reforma cultural. Su idea era que si él imponía estas reformas unilateralmente, también podrían ser cambiadas unilateralmente por su sucesor. Por eso, en la mayoría de los casos, su estrategia fue plantear abiertamente problemas e invitar a la reflexión, aplazando la decisión definitiva a cuando la respuesta estuviera madura.

El sínodo sobre la sinodalidad fue el eje en torno al que giraron estas reformas. En marzo de 2024, unos meses después de la primera sesión de esta asamblea en la que participaron también laicos y entre ellos muchas mujeres, sorprendió con una jugada maestra. Para consolidar estos procesos, encomendó las diez cuestiones más espinosas que aparecieron en las reuniones a grupos internacionales de trabajo, con la idea de que presentaran sus informes para junio de 2025.

Quizá intuyó que el Pontificado estaba llegando a su fin y prefirió implicar al próximo pontífice en la decisión. Era también un modo de aplicar el «método sinodal» a cuestiones específicas, pues se solicitaba que intervinieran «pastores y expertos de todos los Continentes» y que el secretario general del Sínodo, cardenal Mario Grech, «actúe como garante». Entregarán sus resultados en junio y la decisión del próximo Papa sobre esas diez cuestiones delineadas por Francisco servirá para hacerse cardo de sus prioridades.

Mujeres en la Iglesia

El grupo de trabajo más delicado es el encargado de «Cuestiones teológicas y canónicas en torno a formas ministeriales específicas», pues incluye «el lugar de la mujer en la Iglesia y su participación en los procesos de toma de decisiones y en el liderazgo comunitario», como el diaconado femenino. El tiempo dirá si el nuevo Papa nombra a mujeres al frente de Dicasterios de la Curia. El Papa Francisco sólo nombró a una con funciones ejecutivas en la Santa Sede, Sor Simona Brambilla, al frente del Dicasterio para Religiosos, acompañada de un cardenal pro-prefecto, precisamente el cardenal Ángel Fernández Artime. Actualmente hay dos laicos al frente de Dicasterios vaticanos, el español Maximino Caballero como secretario para la Economía y Paolo Ruffini al frente del de Comunicación, pero no tienen competencia en cuestiones reservadas al Papa.

Otro grupo deberá presentar un informe sobre «Criterios teológicos y metodologías sinodales para un discernimiento compartido sobre las cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas», que incluye algunos elementos, no precisados, de la moral sexual.

Las otras reformas en marcha serían cuestiones como los «Aspectos de la figura y del ministerio del obispo», que se refiere a los criterios para seleccionar nuevos obispos, la consulta a laicos antes de nombrarlo, y su papel como juez; una reforma del plan de estudios de futuros sacerdotes para que «no esté separado de la vida común de los fieles»; cómo atender a las víctimas de abusos; y las relaciones entre obispos y movimientos de laicos, o lo que es lo mismo, cómo evitar que la necesidad de poner orden y coordinar estas «nuevas» instituciones no ahogue el dinamismo que las caracteriza.

Reformas culturales y nuevo equipo de comunicación

Hay otras reformas culturales en marcha, menos explícitas en esos grupos de trabajo pero que fueron mencionadas durante las congregaciones generales. Una es la transparencia en las decisiones papales, de modo que quienes se sientan afectados por ellas tengan la posibilidad de defenderse o de presentar sus argumentos antes de que Roma tome una decisión definitiva.

También deberá reformar su departamento de comunicación. La actual estructura comunicativa del Vaticano no está a la altura de la relevancia de la institución. No se trata solo de ayudar al nuevo Papa a explicar su visión del mundo y de la Iglesia, sino de hacer posible que la sociedad lo pueda conocer. Sus colaboradores diseñaron una estructura lenta y compleja que se quedó rápidamente anticuada y que sus nuevos responsables no cambiaron. Poco a poco Francisco optó por organizarse por su cuenta.

Otra reforma se refiere a la figura misma del Pontífice, que Francisco intentó alejar de toda apariencia aristocrática o elitista. Aunque depende de la personalidad de cada Papa, es poco probable que ahora tenga marcha atrás. Por otro lado, por delicadeza con Benedicto, Francisco evitó legislar sobre el estatus de un Papa emérito, pero la llegada de un nuevo pontífice y la experiencia de la convivencia entre Bergoglio y Ratzinger aconseja establecer en qué situación queda un Papa que renuncia.

Con inteligencia, el nuevo Papa no dará la misma relevancia a todas las cuestiones, pero sabe que tendrá que hincarles el diente en los primeros doce meses para que la inercia no las convierta primero en frenos, luego en obstáculos y poco después en enemigos.