Los primeros MIR de urgencias llegarán en 2026 con 86 plazas provisionales

Tras años de espera, la especialidad en Medicina de Urgencias y Emergencias da ya los últimos pasos antes de convertirse en una realidad. Los planes del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas pasan porque en la próxima convocatoria del examen de médico ... interno residente (MIR) se oferten ya plazas para que la primera promoción de urgenciólogos empiece a formarse. En concreto, y según ha hecho saber el departamento que encabeza Mónica García a las autonomías, la comisión técnica delegada del asunto ha propuesto que en la próxima convocatoria MIR se oferten 86 plazas «acreditadas provisionalmente», aunque algunos territorios creen que pueden asumir más. Es el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que en una carta remitida por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, al ministerio asegura que la región podría ofertar 61 puestos. Sin embargo, las autonomías gobernadas por el PP lamentaban recientemente que se les haya pedido dar una cifra «a ciegas», sin conocer aún ni cuál será el programa oficial de la especialidad ni los criterios de acreditación para poder sacar esas plazas.

Esas 86 plazas se quedan cortas, defienden los urgenciólogos, que sin embargo creen a su vez que es necesario poner la especialidad ya en marcha aunque ello implique que en la primera promoción la cifra sea inferior a la que les gustaría. «Creemos que la implantación de la especialidad no se puede demorar más», asegura Javier Millán, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), que lamenta el retraso que lleva España con la creación de esta especialidad respecto al resto de países europeos: «Ha llegado a nuestro país 30 años después de cuando debería haber llegado».

Los urgenciólogos creen que en esta primera convocatoria deberían ofertarse entre 150 y 200 plazas MIR de la especialidad e ir aumentándolas progresivamente hasta conseguir que dentro de no mucho tiempo salgan entre 500 y 700 puestos anuales para médicos de urgencias. «El sistema de urgencias y emergencias atiende todos los años a 28 millones de ciudadanos. Tenemos una estructura compleja pero a la vez perfectamente organizada y engranada para poder ir formando a los residentes de la especialidad», defiende Millán.

Sin embargo, la propuesta de 86 plazas parece ser la que saldrá adelante en esa primera convocatoria. A la carta que la Comunidad de Madrid envió a Sanidad explicando que podría ofertar 61 plazas, la directora de ordenación profesional del ministerio, Celia Gómez, respondió que al tratarse de «situación provisional» se contempla la acreditación de una plaza por unidad docente. En la región, prosigue la presentante de Sanidad, serían 11 plazas. Aun así, fuentes del departamento de Mónica García aseguran que tras la publicación del programa oficial las comunidades autónomas podrán formalizar las plazas que hayan pedido antes.

El real decreto 610/2024 por el que se establece el título de médico especialista en medicina de urgencias y emergencias se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hace ya un año. Una vez en vigor, y tal como establecía la norma, se constituyó la comisión nacional de la especialidad, compuesta por profesionales con experiencia en medicina de urgencias, que es quien debe elaborar el programa oficial de la especialidad y los criterios de acreditación de las plazas. «Nos consta que la comisión nacional está trabajando al 120 por ciento. Están haciendo todo lo posible para agilizar todo el tema del programa y los criterios de acreditación lo antes posible», asegura el vicepresidente de Semes.

Un precedente

No es la primera vez además que se pide una cifra provisional de plazas antes de que salga publicado el programa oficial de la especialidad. «Existe un precedente», dice Millán, refiriéndose a la implantación de Psiquiatría Infantil, para la que el ministerio y las comunidades autónomas realizaron una propuesta provisional de plazas antes de que estuvieran terminados todos los aspectos formales. Además, los urgenciólogos apuestan por acelerar los plazos aunque no estén establecidos aún los criterios de acreditación de las plazas, pues defienden su «capacidad docente». «En muchos centros ya impartimos formación a residentes de otras especialidades con rotaciones dentro de sus programas formativos. Tenemos la capacidad y posteriormente eso se tendrá que ratificar presentando la documentación correspondiente. Pero creemos posible que ya haya plazas en 2026», sentencia el vicepresidente de Semes. Retrasar la incorporación de los MIR un año más, lamenta, «sería un error» porque insiste en que la implementación de la especialidad en España ya llega tarde.

Alude Millán a la falta de profesionales en medicina de urgencias, que podría colapsar en 2029 si no se garantiza el relevo profesional y ese relevo pasa por empezar a formar ya a profesionales especialistas. «Hay que garantizar esa planificación a medio plazo. Los residentes tienen un período de formación de cuatro años, por lo que si no empezamos a formarles hasta 2027 no saldrán especialistas formados hasta 2031», critica. Hace referencia además al 'Informe de oferta de necesidades de médicos especialistas 2023-2035' del Ministerio de Sanidad, que constata que la de Urgencias y Emergencias será la especialidad médica más deficitaria y envejecida del país en la próxima década. En 2029, insiste el vicepresidente de Semes, el 40% de los urgenciólogos tendrán entre 50 y 65 años y será la única especialidad médica sin reemplazo y sin rejuvenecimiento. «Hay que acelerar la incorporación de los residentes ya», sostiene.