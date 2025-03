Los pediatras alemanes proponen sancionar a los padres que lleven a los niños a urgencias sin ser necesario

Aparentemente, los niños tienden a enfermar en fechas en los que el médico de cabecera está cerrado. Esta sería la causa de que las salas de Urgencias de muchos hospitales de Alemania presenten los fines de semana interminables colas y dificultades para atender a verdaderos casos de emergencia. El presidente de los pediatras alemanes, Thomas Fischbach, considera sin embargo que el problema son los padres que dejan para el fin de semana una visita médica para la que no encontraron tiempo de lunes a viernes o esos otros que acuden al médico «porque al niño le sale un granito en el culo». Por eso recomienda que los padres que acudan a urgencias con un caso sin justificación médica sean sancionados y contribuyan así de forma extraordinaria a la financiación del servicio. Aunque más que financiar, lo esperable es que la sanción surta un efecto disuasorio. «En emergencias reales, los costos pueden ser reembolsados, lo que podría implementarse con poco esfuerzo», insiste, « la atención gratuita de emergencia es un servicio muy caro y debe estar enfocada a las verdaderas emergencias».

«Hace un par de domingos, alrededor de las 11 de la mañana, en la sala de espera de Urgencias del hospital Charité Virchow de Berlín, estuve esperando más de tres horas», se queja Johanna, jubilada de 73 años que, tras resbalarse en la bañera, se había abierto la frente y presentaba una luxación en el hombre izquierdo. Las enfermeras van anotando y dan prioridad a unos casos sobre otros, pero para hacer su valoración tienen que tomar la temperatura y examinar aunque sólo sea por encima a cada niño, y eso lleva su tiempo», explica, «así que hora y media para el primer reconocimiento de selección y otra hora y media para que te atienda, por fin, un médico».

El hecho de que los padres opten por el servicio de Urgencias, por otra parte, perjudica gravemente a los pediatras. El seguro médico alemán permite la elección libre de pediatra al que se puede pedir cita directamente, sin burocracia administrativa, al igual que a oculistas, dentistas, otorrinos o especialistas en traumatología, estomatología, endocrinología o alergias. Una vez realizada la consulta, el paciente pasa su tarjeta sanitaria por el lector y el coste pasa directamente a la caja del seguro médico. Pero si la consulta se realiza en el hospital, es el hospital el que la cobra.

Fischbach considera, sin embargo, que los que mejor capacitados están para los casos no urgentes no son los médicos de Urgencias, sino los pediatras especializados en el tratamiento de niños y adolescentes. «Puede resultar fatal que sólo se permita atender a los niños a especialistas en emergencias y no a médicos con la formación suficiente y que siguen al niño mientras van creciendo», dice, «si seguimos así, perderemos aún más trabajadores de la Pediatría, en las consultas y en las clínicas infantiles«.

Ante los cada día más frecuentes tapones en los servicios de Urgencias, el gobierno alemán ha puesto en marcha una comisión gubernamental para reformar la atención de emergencia, pero sus planes no van lo suficientemente lejos en opinión de Fischbach, que el pasado mes de abril envió una carta al ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, en la que, además de formular su severa propuesta, advertía sobre la falta de medicamentos para la fiebre y el dolor adecuados para los niños. Considera que hacer pagar a los padres por la atención a niños en Urgencia solucionaría de manera automática la cadena de problemas.

