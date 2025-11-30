Suscribete a
El Papa viaja al Líbano tras una visita histórica a Turquía donde declinó rezar en la mezquita de Estambul

El Papa rehusó el gesto, algo que sí hicieron los anteriores Papas Benedicto XVI y Francisco

León XIV viaja a la historia

La crisis de la guerra de Ucrania empaña la conmemoración del 1.700 aniversario del concilio de Nicea

El Papa León XIV durante la firma de la declaración conjunta junto con el Patriarca Ecuménico Bartolomé efe
Javier Martínez-Brocal

Enviado especial a Estambul

León XIV optó por no rezar durante su visita a la Mezquita Azul de Estambul e interrumpió la costumbre comenzada por Benedicto XVI en ese mismo lugar y continuada por el Papa Francisco. La decisión sorprendió a los anfitriones, pero no les ofendió, y ... el Vaticano explicó más tarde que el Papa «vivió la visita en silencio, en un espíritu de recogimiento y de escucha, con profundo respeto por el lugar y por la fe de quienes allí se reúnen para orar».

