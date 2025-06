La OMS advierte sobre una nueva variante de Covid con aumento de contagios y hospitalizaciones en varios países del mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comenzado a seguir de cerca una nueva variante del SARS-CoV-2, bautizada como NB.1.8.1, tras detectar un aumento de casos a escala global. Según se desprende del último informe de la organización, esta nueva variante, identificada por primera vez en enero de este año, ya es responsable de más del 10% de todas las infecciones, y es dominante en territorios como Hong Kong o China. Pero también preocupa a la OMS por su elevada incidencia en nodos turísticos, como pueden ser Egipto, Maldivas o Tailandia; y tras ser detectada en varios estados de EE.UU., como Virginia, California o Nueva York. Aunque sigue estando por detrás de LP.8.1 —la variante dominante, con un 39% de prevalencia y en descenso—, el avance de NB.1.8.1 ha sido rápido, ya que hace solo un mes apenas representaba el 2,5 %.

Sin embargo, y a pesar del crecimiento de esta subvariante, el organismo considera que el riesgo actual para la salud pública sigue siendo bajo. La OMS señala que, aunque se propaga fácilmente, presenta un escape inmunológico solo «ligeramente mayor» en comparación con la LP.8.1. «Los datos actuales no indican que esta variante provoque una enfermedad más grave que otras variantes en circulación», explica la OMS. Según Bárbara González Serrano, profesora de Epidemiología Ambiental y Salud Pública en la Universidad Europea, esto se debe a la «evasión inmunitaria», o cómo de bien el virus escapa de nuestros sistema inmune, que en esta cepa es muy baja. «Al tener una evasión inmunitaria mínima, aunque el crecimiento sea rápido, muchas personas eliminarán el virus de su cuerpo en poco tiempo», detalla, lo que evita su crecimiento.

Noticia Relacionada El primer paciente español con Covid: «Tuvieron que decir que yo había viajado a China para que me hicieran la PCR y yo nunca había estado allí» Jesús Álvarez Con Miguel Ángel Benítez, vecino de los Remedios de Sevilla, empezó la pandemia en España hace cinco años: «Tras dar positivo, decretaron la alarma y aislaron a setenta sanitarios del Virgen del Rocío», recuerda

Algunos países del Pacífico Occidental, donde la nueva variante circula con más intensidad, han notificado aumentos en casos y hospitalizaciones. Tailandia es uno de los países más afectados, así como la India, donde el número de casos activos ha superado los 3.000, lo que triplica los confirmados hasta hace una semana, según los datos publicados por el Ministerio indio de Sanidad. El Gobierno indio busca evitar que se repita la dramática situación que vivió el país durante la segunda ola del virus en 2021, cuando se llegaron a contabilizar más de 400.000 contagios y 4.000 muertes diarias, con un sistema de salud colapsado. No obstante, no hay evidencias de que cause una enfermedad más grave que otras cepas actualmente en circulación.

González Serrano matiza que un aumento en las hospitalizaciones no implica necesariamente una mayor gravedad de la enfermedad. «Las hospitalizaciones dependen de decisiones médicas que consideran muchos factores, no solo la infección en sí», explica. Por ejemplo, si un paciente tiene patologías previas, es habitual que se opte por ingresarlo como medida de precaución. Además, recuerda que «ya no estamos en un contexto de emergencia sanitaria como durante la pandemia». Entonces solo se hospitalizaban los casos más graves, lo que ha dejado la idea de que ingreso es sinónimo de gravedad. «Con un sistema sanitario robusto, muchos profesionales prefieren tener a determinados pacientes, como los de edad avanzada, bajo observación temporal para evitar complicaciones».

En España, el número de contagios ha subido en la última semana. El Centro Nacional de Epidemiología ha informado, a través del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira) que en la última semana se han dado 39,4 casos por cada 100.000 habitantes, por los 32,2 casos por cada 100.000 habitantes de la semana previa. Eso sí, no hay informaciones que relacionen el aumento de casos en España con la nueva variante NB.1.8.1.

Síntomas de la NB.1.8.1

Con respecto a los síntomas, tal y como sucede con las variantes anteriores, son los comunes que ya asociamos al Covid-19 desde que golpeó a la sociedad en sus inicios: fiebre, dolor de garganta, tos, escalofríos, dificultad para respirar, cansancio generalizado... y que son apenas notables en la mayoría de países desarrollados, donde la población ya recibió la vacuna y por tanto tienen mayor grado de protección ante la enfermedad.

Recomendaciones de la OMS

Ante este escenario, el organismo sanitario ha recomendado a los gobiernos que mantengan la vigilancia genómica y que realicen ensayos de neutralización con sueros humanos y modelos animales, utilizando virus vivos de la variante NB.1.8.1. También aconseja monitorizar posibles variaciones en los indicadores de gravedad, tanto de forma continua como mediante análisis puntuales. Asimismo, la OMS continúa revisando la eficacia de las vacunas frente a las distintas mutaciones del virus con apoyo de su grupo asesor sobre composición vacunal.