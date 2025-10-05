CONTENIDO EXTERNO
Nuevo viaje por el arte español contemporáneo
Estampa 2025, un clásico moderno, celebra su 33ª edición con nuevas secciones y un completo programa de actividades
La feria Estampa, referente del galerismo y del coleccionismo español, celebra su 33ª edición del 9 al 12 de octubre en el pabellón 6 de IFEMA MADRID, con una propuesta más comisariada, una selección de proyectos depurada y un completo programa de actividades que refuerzan el mercado del arte, impulsando un coleccionismo comprometido con la creación contemporánea en nuestro país. Estampa 2025 cuenta con la colaboración de Ron Flor de Caña, Bodegas Otazu, y firmas como Bonhams, Las Rozas Village, Cremades y Calvo Sotelo, así como con el respaldo de medios como RTVE y 'ARS Magazine'.
Con la participación de más de 90 galerías de arte contemporáneo y cerca de un millar de artistas nacionales e internacionales, Estampa se consolida como la gran cita de otoño del mercado del arte en España, con la argentina Liliana Porter será la artista invitada en esta edición, centrada en un extenso y variado Programa General con las principales galerías españolas, con la incorporación como, entre otras, Arniches 26 (Madrid), Di Gallery (Sevilla), Proyecto Reme (Palma de Mallorca), Memoria (Madrid), VETA (Madrid), Rio & Meñaka (Madrid), Vangar (Valencia) o Lavio (Murcia).
Encuentro de galerías
Como novedad, destaca la sección dedicada a galerías y espacios emergentes 'Ensayo Futuro', comisariada por Jesús Alcaide «cuyo objetivo (destacan desde la organización) es dar apoyo a las nuevas iniciativas del mercado, así como mantener vivo y vibrante las nuevas ideas y formas de trabajo que surgen en la escena contemporánea». Las galerías seleccionadas son Pradiauto (Madrid), Marc Bibiloni (Madrid), La Oficina (Madrid), Enhorabuena Espacio (Madrid), E Ciento Veinte (Madrid), Garage Bonilla (Madrid), Picnic (Madrid), El Chico (Madrid) y Stain Projects (Palma de Mallorca).
'Ensayo Futuro' se completa tanto como con presentaciones y debates de proyectos alternativos en 'Interferencias', con la participación de comisarios europeos invitados a Estampa gracias al apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.
En esta edición, Liliana Porter será la artista invitada, que presentará un proyecto mural concebido específicamente para Estampa, así como una nueva publicación que amplía su universo creativo, con textos de comisarios como Cuauhtémoc Medina e Inés Katzenstein (curadora del MoMA). Y el Programa de Coleccionistas ofrecerá una variada agenda de actividades, incluyendo visitas privadas a exposiciones, recepciones exclusivas y recorridos guiados por la feria, mientras que el Foro COLECCIONA acogerá debates, presentaciones y encuentros en colaboración con el Ministerio de Cultura, reuniendo a artistas, comisarios, coleccionistas y profesionales del sector.
Ámbito de novedades
Otra de las novedades es la Sala Wellcome and Collect Art, patrocinada en este caso por Porsche, un punto de encuentro y descanso para los visitantes (se suman al proyecto Paradores y Alhambra, que reafirman el interés de empresas públicas y privadas por el mercado del arte español), y la Fundación Banco Santander renueva su apoyo con el patrocinio del programa De la mano de una coleccionista.
Como en otras ediciones, Estampa otorgará premios de adquisición, becas de formación y residencias artísticas como el Premio Colección Comunidad de Madrid/Estampa, Premio Colección Studiolo, Premio Colección Navacerrada, Premio Fundación Campocerrado, Premio Colección Kells, Premio Colección Aldebarán, Premios BeArt Madnum Colonial, Premio Colección Julián Castilla, SERO Art Collection, adquisición del Ayuntamiento de Madrid para el Museo Municipal de Arte Contemporáneo, Premio Cervezas Alhambra y Premio al Mejor Stand Estampa 2025. Este año, además, se suman las residencias Fundación Antonio Pérez (Cuenca), Fundación Antonio Gala (Córdoba) y ATMA Art House (Budapest, Hungría). Todo está listo para un nuevo repaso al presente y la proyección del arte contemporáneo en España.
Datos útiles:
- Lugar: Pabellón 6 IFEMA MADRID
- Fecha: Jueves 9 al domingo 12 de octubre
- Entrada: Público profesional y general (consultar web)
- Más información: www.ifema.es/estampa
