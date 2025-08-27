Muere Rainer Weiss, Premio Nobel de Física y Princesa de Asturias de Investigación por la detección de las ondas gravitacionales

El físico norteamericano de origen alemán ganador del Premio Nobel de Física y del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el 2017 Rainer Weiss

El físico norteamericano de origen alemán ganador del Premio Nobel de Física y del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el 2017 Rainer Weiss ha fallecido, según ha confirmado la Fundación Princesa de Asturias.

Weiss fue galardonado ese año junto a Kip S. Thorne, Barry C. Barish y la Colaboración Científica LIGO (Observatorio de ondas Gravitatorias por Interferometría Láser). El científico estuvo en Oviedo en la ceremonia de entrega del galardón en 2017, que recogió de manos del Rey de España Don Felipe de Borbón.

En el mismo año Weiss recibió también el Premio Nobel de Física por la misma hazaña científica: la detección directa de ondas gravitacionales mediante el proyecto LIGO, un logro histórico que confirmó una predicción de Einstein hecha un siglo antes.

Weiss se formó en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) donde más tarde desarolló la mayor parte de su carrera académica. Es especialista en astrofísica experimental, instrumentación de precisión y cosmología. En la década de 1970 concibió el diseño de un detector láser interferométrico de ondas gravitacionales, una idea que resultó clave para la creación de LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory).

Fue también pionero en experimentos relacionados con la radiación cósmica de fondo de microondas, que ayudaron a sentar bases para misiones espaciales como COBE.