Memoria que arde

De las cifras a la realidad hay negrura. Vidas truncadas, bosques arrasados, animales muertos. ¿Qué sucede cuando te quedas sin los paisajes de tu infancia? Que se abre un agujero dentro de ti

Consecuencias del fuego en Palacios de Jarmuz por el incendio de Molezuelas
Marta del Riego Anta

Me piden que escriba un texto literario sobre los incendios. No me sale. Me sale un texto sobre la realidad, me sale un texto sobre 40.000 hectáreas quemadas en el suroeste de León, 34 pueblos desalojados, 8.000 personas evacuadas. Cifras, no poesía. ... Cifras que hablan del mayor incendio en la historia de España.

