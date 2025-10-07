La Santa Sede anuncia los primeros viajes del Papa León fuera de Italia: Turquía y Líbano

El Papa León viajará a Turquía y Líbano a finales de noviembre, anunció el Vaticano el martes, en la primera visita fuera de Italia del nuevo líder de la Iglesia Católica mundial, con 1.400 millones de miembros.

León, el primer Papa ... estadounidense, visitará Turquía del 27 al 30 de noviembre antes de dirigirse al Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre, donde se espera que hable sobre la difícil situación de los cristianos en Oriente Próximo y haga un llamamiento a la paz en la región.

León fue elegido por los cardenales católicos del mundo el 8 de mayo para reemplazar al difunto Papa Francisco, quien tenía previsto visitar ambos países, pero no pudo hacerlo por problemas de salud. Se espera que el Papa se reúna en Turquía con el Patriarca Bartolomé, líder espiritual de los 260 millones de cristianos ortodoxos del mundo, para celebrar el 1700 aniversario de un importante concilio de la Iglesia primitiva, que tuvo lugar en Nicea, hoy llamada Iznik.

