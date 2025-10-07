Suscribete a
La Santa Sede anuncia los primeros viajes del Papa León fuera de Italia: Turquía y Líbano

El Pontífice iniciará su visita a finales noviembre y se espera que respalde a los cristianos y su difícil situación en Oriente Próximo además de hacer un llamamiento de paz en la región

El Papa denuncia «el sufrimiento del pueblo palestino», pero alerta del aumento del antisemitismo en el mundo

El Papa León XIV, en la plaza de San Pedro, el pasado domingo
El Papa León XIV, en la plaza de San Pedro, el pasado domingo

El Papa León viajará a Turquía y Líbano a finales de noviembre, anunció el Vaticano el martes, en la primera visita fuera de Italia del nuevo líder de la Iglesia Católica mundial, con 1.400 millones de miembros.

León, el primer Papa ... estadounidense, visitará Turquía del 27 al 30 de noviembre antes de dirigirse al Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre, donde se espera que hable sobre la difícil situación de los cristianos en Oriente Próximo y haga un llamamiento a la paz en la región.

