Vox no es un partido católico, pero eso no quiere decir que no pocos católicos sean simpatizantes y votantes de esa formación. Según las últimas encuestas, este partido político estaría incrementando el número de posibles votantes de la pecera confesional. Aunque no hay datos ... exactos, podría ser incluso una de las formaciones políticas con mayor número de católicos miembros de determinadas realidades de Iglesia en sus filas y entre sus militantes.

La coincidencia de su programa con lo que clásicamente se denominan los valores innegociables no es pequeño, sobre todo en lo referido a la vida, la familia, la educación, la crítica a la ideología de género, es decir, la dimensión antropológica de la fe. En el supermercado de opciones políticas en España, VOX ha sido quien ha mantenido de forma maximalista esta bandera, dentro de la llamada batalla cultural, con lo que parecía que existía una identificación entre su propuesta y la doctrina moral de la Iglesia. Esa coincidencia está también relacionada con el papel del cristianismo en la historia, en lo que entendemos por Occidente, su cultura y su configuración moral. Otra cuestión es lo referido a la dimensión social de la fe, en cuestiones como inmigración, sistema económico... Ahí es más la divergencia que la coincidencia, en unos temas en los que el margen de interpretación católica es más amplio que en la anterior. El problema también radica en no incidir en la fuente común de la propuesta de la Iglesia tanto para las cuestiones antropológicas como las sociales.

Esta semana Santiago Abascal ha puesto en la picota a los obispos haciéndoles ver algo más de lo que serían unas supuestas contradicciones episcopales internas en el tema migratorio. Además ha asentado la diferencia entre unos obispos y otros. Alentar la divergencia episcopal, que existe, aunque es menos de lo que parece, y la desafección de los católicos frente a los obispos no parece lo más eficaz. Lo complicado del voto católico, o de los católicos, está más en la coherencia a la hora de votar que en los marcos mentales que pretenden asentar los líderes políticos.