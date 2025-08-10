Suscribete a
ABC Premium

Belorado, punto y casi final

«Estamos en un vodevil cargado de estertores patrimoniales, financieros y judiciales»

La juventud católica «cool» con León XIV (02/08/2025)

El auge del cine religioso en España (27/07/2025)

Las monjas de Belorado asisten a la vista oral por la demanda de desahucio
Las monjas de Belorado asisten a la vista oral por la demanda de desahucio EFE
José Francisco Serrano Oceja

José Francisco Serrano Oceja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Belorado no es Port-Royal. La señora, o señorita, Laura García de Viedma no es la Madre Angélica. Que se sepa por allí anduvo un barman, un obispo sedevacantista y algún que otro cura de similar pelaje. No han tenido ni a un Jansenius, ni ... a un Arnaud, ni a un Pascal. Quizá lo que no haya que olvidar es lo que decía el arzobispo de París de esas religiosas: «Son tan puras como ángeles pero tan soberbias como demonios».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app