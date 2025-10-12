Suscribete a
ABC Premium

La mejor herencia del Papa Francisco

León XIV nos va a ayudar mucho a que entendamos lo mejor de su antecesor

No hay flotilla episcopal (4/10/2025)

Escándalos en la Iglesia (28/9/2025)

León XIV
León XIV afp
José Francisco Serrano Oceja

José Francisco Serrano Oceja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Estoy convencido de que el Papa León XIV nos va a ayudar mucho a que entendamos lo mejor del Papa Francisco. Sería este, por cierto, un gran servicio. Comienza Prevost su producción de textos de magisterio con una exhortación apostólica, presentada esta semana, escrita ... en cierto sentido, como ya hiciera Francisco con Benedicto XVI, a cuatro manos, aunque sólo la firme una. Habrá que esperar al siguiente paso para tener la visión de conjunto del itinerario programático de este pontificado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app