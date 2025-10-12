Estoy convencido de que el Papa León XIV nos va a ayudar mucho a que entendamos lo mejor del Papa Francisco. Sería este, por cierto, un gran servicio. Comienza Prevost su producción de textos de magisterio con una exhortación apostólica, presentada esta semana, escrita ... en cierto sentido, como ya hiciera Francisco con Benedicto XVI, a cuatro manos, aunque sólo la firme una. Habrá que esperar al siguiente paso para tener la visión de conjunto del itinerario programático de este pontificado.

'Dilexi te', que es su título del texto que nos ocupa, es un documento que coloca las cuestiones esenciales de la propuesta cristiana en la perspectiva de la tradición, en la continuidad histórica. Alejado de toda veleidad sociológica o sociopolítica, aunque lo que afirma tenga profundas consecuencias para una adecuada comprensión de la política, de la economía y de la sociedad, con un método claramente teológico, León XIV nos recuerda que el horizonte de la comprensión del pobre, como interlocutor esencial en la vida cristiana, no es el de la beneficencia, ni incluso el de la justicia social -concepto sólo utilizado en el contexto de la tradición de los padres de la Iglesia- sino el de la revelación. Su descripción de las formas de pobreza es magistral por no ser reduccionista: «Los que no tienen medios de sustento material, la pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades, la pobreza moral y espiritual, la pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social, la pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad».

Para sintetizar diría que este primer documento de León XIV, que dedica no poco espacio al testimonio de caridad de los santos, un tesoro de la Iglesia, es una invitación a que nuestro compromiso concreto por los pobres se «asocie un cambio de mentalidad que pueda incidir en la transformación cultural». Estaríamos ante una propuesta de cambio cultural, un cambio de mentalidades que supere las dialécticas al uso, de progresistas y conservadores, también en la Iglesia.