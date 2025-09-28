Suscribete a
Escándalos en la Iglesia

La lealtad de miles de sacerdotes no es noticia, sí lo es la incoherencia y la contradicción de quienes han podido enarbolar una perfección moral que no tienen

Obispos y curas, ni rojos ni fachas

Un Papa desactivador de minas

Carlos Loriente, el sacerdote detenido en Torremolinos por posesión de tusi
José Francisco Serrano Oceja

El dramático caso del sacerdote de Toledo, hasta hacía poco Vicario del Clero, detenido en Torremolinos por posesión de tusi, la denominada 'cocaína rosa', sustancia frecuente en ambientes promiscuos, ha centrado la atención mediática estos días. La lealtad de miles de sacerdotes no ... es noticia, sí lo es la incoherencia y la contradicción de quienes han podido enarbolar una perfección moral que no tienen.

