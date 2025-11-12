Insomnio, disminución de la libido, uso de ansiolíticos: los médicos jóvenes también están quemados

El síndrome del trabajador quemado golpea también a las generaciones más jóvenes de médicos en España. El 93,9 por ciento afirma sufrir síntomas relacionados con el 'burnout' en al menos una de las tres dimensiones que contempla (agotamiento emocional, despersonalización y baja ... realización personal), según revela el estudio 'Ikerburn: de la vocación al agotamiento', elaborado por la Organización Médica Colegial (OMC). Y las consecuencias van desde insomnio, la pérdida de libido o la necesidad de bajas médicas.

Entre los 1.419 profesionales participantes en el estudio, realizado a través de una encuesta 'online', el 81,4 por ciento cumple criterios en dos de las tres dimensiones mencionadas y el 50,9 por ciento en las tres, lo que se considera 'burnout' completo, que puede devenir en una situación de enfermedad mental.

«Lo más doloroso es que hablamos de una generación que debería tener energía, ilusión, vocación. Y, sin embargo, lo que nos encontramos es desafección, sufrimiento y, en muchos casos, desesperanza«, ha aseverado el representante nacional de médicos jóvenes y promoción de empleo de la OMC, Domingo A. Sánchez, durante la presentación de los resultados en una jornada celebrada este miércoles en el Senado.

Las guardias, determinantes

En concreto, el informe refleja que el 79% de los médicos jóvenes sufre agotamiento emocional; el 84% presenta despersonalización y el 63% experimenta baja realización personal. Y la realización de guardias de 24 horas durante la residencia es uno de los factores que más aumenta el riesgo de burnout. Otros de los datos que se desprenden del estudio subrayan que el 43,6% no libra tras las guardias en sábado y el 85% reconoce una disminución de la libido consecuencia del desgaste profesional. Además, dos de cada tres padecen insomnio, el 38% recurre a ansiolíticos o alcohol y uno de cada cuatro ha necesitado una baja laboral por causas relacionadas con el burnout.

El problema afecta a todas las especialidades y comunidades autónomas, aunque se acentúa en las áreas quirúrgicas y hospitalarias, y es un 24% más frecuente en mujeres.

La OMC advierte de que estos datos no reflejan solo un problema individual, sino una crisis estructural que se inicia en el sistema de formación sanitaria especializada (FSE). La falta de descansos, la sobrecarga asistencial y la precariedad contractual vulneran la normativa europea sobre tiempos de trabajo y repercuten directamente en la seguridad de los pacientes, dice la OMC.