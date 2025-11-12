Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Día clave: declaran once agentes de la UCO y el propio García Ortiz
Pleno del Congreso
Junts, a Sánchez: «Sus incumplimientos han llevado a bloquear la legislatura»

Insomnio, disminución de la libido, uso de ansiolíticos: los médicos jóvenes también están quemados

El 'burnout' afecta a la mayoría de las nuevas generaciones de facultativos

El PP acusa a Mónica García de «manosear» y «crear alarmismo» con los datos de los cribados de cáncer

Médicos protestan durante la huelga
Médicos protestan durante la huelga C. Fraile

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El síndrome del trabajador quemado golpea también a las generaciones más jóvenes de médicos en España. El 93,9 por ciento afirma sufrir síntomas relacionados con el 'burnout' en al menos una de las tres dimensiones que contempla (agotamiento emocional, despersonalización y baja ... realización personal), según revela el estudio 'Ikerburn: de la vocación al agotamiento', elaborado por la Organización Médica Colegial (OMC). Y las consecuencias van desde insomnio, la pérdida de libido o la necesidad de bajas médicas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app