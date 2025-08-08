El incendio forestal de Canyon en Los Ángeles arrasa miles de hectáreas y fuerza las evacuaciones de los residentes

Los bomberos luchan contra las llamas del incendio de Canyon en Castaic, California

Un incendio forestal registrado en una zona montañosa al norte de Los Ángeles ha generado evacuaciones en dos condados y ha afectado aproximadamente 2.000 hectáreas, según han informado las autoridades este viernes.

De acuerdo con Andrew Dowd, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, al menos diez áreas de los condados de Los Ángeles y Ventura permanecen bajo órdenes de evacuación, lo que ha provocado el desplazamiento de 2.700 residentes hasta las 06:00 GMT del viernes, según lo recoge 'AFP'.

Para el control del siniestro, se han desplegado alrededor de 400 bomberos. El incendio se desarrolla mientras continúa activo otro fuego forestal en el Bosque Nacional Los Padres, considerado el más extenso en lo que va del año en California. Este último lleva ocho días en actividad y ha consumido más de 44.000 hectáreas, poniendo en riesgo a cientos de viviendas.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, representante del área afectada, ha instado a la población a acatar las instrucciones de evacuación emitidas por las autoridades.

En un contexto más amplio, la empresa reaseguradora Swiss Re, con sede en Zúrich, comunicó a inicios de esta semana que los desastres naturales han ocasionado pérdidas económicas globales estimadas en 135.000 millones de dólares durante el primer semestre del año, cifra en la que incidieron, entre otros factores, los incendios forestales ocurridos en Los Ángeles.