La humanidad tiene mejor salud y vive más años, pero aumenta la mortalidad entre los jóvenes por drogas y suicidio

La esperanza de vida mundial ha alcanzado los 76,3 años para las mujeres y 71,5 para los hombres, volviendo a niveles previos a la pandemia de Covid-19.

Adolescentes en una favela de Río de Janeiro (Brasil) donde se suceden los enfrentamientos violentos entre bandas de narcos
J. de Jorge

La humanidad tiene mejor salud y vive más años. En 2023 la esperanza de vida global superó los 71 años para los hombres y los 76 para las mujeres, volviendo a niveles previos a la pandemia de Covid-19 y más de 20 años ... por encima de lo que se vivía en 1950. Este progreso, aunque con diferencias significativas, se extiende a todos los países y territorios del planeta. Sin embargo, el mundo se enfrenta a una crisis emergente de tasas de mortalidad más altas entre los adolescentes y adultos jóvenes, especialmente en América del Norte y América Latina debido al suicidio y el consumo de drogas y alcohol, y en África subsahariana debido a enfermedades infecciosas y lesiones.

