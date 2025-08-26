El Gobierno aprueba un paquete de ayudas para los incendios más básico que en la dana y el volcán de La Palma

El Gobierno ha declarado zonas catastróficas en 16 comunidades autónomas (todas menos el País Vasco) que han sido afectadas por los incendios y las inundaciones en este verano. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha especificado que desde el 23 de julio, España ha registrado un total de 113 incendios y, además, otras cinco emergencias en territorios que han sufrido inundaciones o danas.

La refriega política continúa en el primer Consejo de Ministros del curso y, sobre el plan antiincendios presentado ayer por Alberto Núñez Feijóo, Marlaska ha referido que «el PP utiliza las tragedias como elemento electoral». Y ha definido la propuesta del líder de los populares como «solución de poco fuste».

«Me parece una contradicción presentar un plan de medidas y no colaborar. Que se preocupen de mejorar la gestión de sus gobiernos autonómicos». «Pero estas medidas se estudiarán», ha dicho Marlaska. El ministro, por último, ha criticado el uso del término «pirómano» por parte del líder de los populares, que «no debe ser confundido con el de incendiario» y cree que el líder de los populares «alarma con algo que no es real».

El Ejecutivo ha abierto la vía para que los damnificados ya puedan reclamar ayudas económicas. La declaración de zona afectada permite, entre otras medidas, poder beneficiarse de exenciones fiscales, bonificaciones a la Seguridad Social. En la emergencia de la dana y el volcán en Canarias se ampliaron las ayudas directas fijadas por decreto. En la dana las ayudas por pérdida de vivienda podían ser de hasta 60.000 euros, mientras que ahora serán de 15.000 euros. En esta ocasión no se ampliarán a través de paquete especial, aunque la intención, ha dicho, es modificar las cuantías de estas ayudas que se fijan en un texto que no se ha actualizado desde 2015.

Evolución de los incendios en España

Marlaska ha insistido en que nuestro país ha vivido la ola de calor más intensa desde que hay registros (1,6 grados por encima) y que se habría alargado más en el tiempo. En cuanto a la evolución de los incendios, el ministro del Interior ha precisado que hay un total de 15 activos en nivel 2. Los más preocupantes debido a las condiciones meteorológicas son el de Porto (en Zamora), el de Garaña (en León) y el de A Pobra do Brollón (Lugo). Hoy y mañana, ha dicho, no serán las condiciones más favorables para su extinción, aunque tampoco se puede considerar que sean negativas. La mejoría más importante será el miércoles y el jueves.