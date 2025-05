Lo que la firma del Papa León XIV dice sobre él: «Es tenaz, emotivo, pero algo distante»

Se escribe como se es, y como se está. La letra delata si aquella carta la escribió adormilado, nervioso o con una salvaje y contenida alegría. Es más o menos conocido que la caligrafía –o su análisis– permite sacar una foto muy nítida del momento vital que atraviesa el que desliza el bolígrafo. Pero más allá del retrato psicológico aislado, la escritura sirve para diagnosticar el carácter de un pueblo o las carencias de una generación.

El trazo mediterráneo no tiene nada que ver con el británico o con el de los países nórdicos. Si se miran con detenimiento los escritos de hace medio siglo y se comparan con los cuadernos de los adolescentes de hoy se puede intuir el rastro de una guerra o la omnipresencia de lo tecnológico. La escritura, dijo el arqueólogo Jean-Hippolyte Michon, es el relieve visible del pensamiento. Y quizá una de las cabezas más interesantes del mundo es, precisamente, la del nuevo jefe de la Iglesia católica. El Vaticano acaba de compartir su firma y la que será la primera foto oficial de su Pontificado. Por eso, más allá del análisis de sus discursos o de sus homilías, que son las que verdaderamente anticipan la intelectualidad del Pontífice, su letra podría dar algunas pistas sobre su personalidad.

«Para acceder a su emotividad tienes que gozar de su confianza»

En cualquier caso, lo primero que matizan desde la Asociación Grafopsicológica de España es que la escritura compartida por la Santa Sede no es propiamente su firma, no es la del hombre o la del cardenal, sino la del Papa. Esa fue la primera vez que dejaba por escrito el nombre con el que escogía ocupar la silla de Pedro. Por lo tanto, podría haber diferencias entre la caligrafía del Papa y la del hombre que fue cuando era un purpurado. «Es una persona bastante firme, con un calor humano y una emotividad presente, aunque más bien algo distante», analiza Juan Trenado, grafólogo de la asociación. Y explica así esta 'distancia': «Para acceder a la emotividad de León XIV tienes que gozar de su confianza, algo que no da a todo el mundo». Trenado también menciona un visible «deseo de protegerse», un rasgo relacionado con esa prudencia que ya le atribuyen varias voces y que le diferencia de su antecesor argentino.

Pero en el modo en que desliza el bolígrafo también está contenida su sabiduría, sus conocimientos. El nuevo obispo de Roma es matemático, filósofo y doctor en Derecho canónico. Y políglota: habla inglés, español, italiano y portugués, y también tiene conocimientos de latín y alemán. Así lo resume Trenado: «Tiene muy buena perspectiva de los hechos, así como una visión social amplia. Su letra también dice que es bastante tenaz, incluso puede llegar a la obcecación si el tema le interesa. En general es una firma positiva, combina una gran amplitud de miras, alta emotividad y una perspectiva mental amplia».