Educación plantea un máximo de 22 alumnos por aula en primaria y 25 en la ESO

El Ministerio de Educación encabezado por Pilar Alegría plantea un máximo de 22 alumnos por aula en primaria y 25 en la ESO en toda España, según un documento que ha adelantado 'El País' y al que luego ha accedido ABC. Los niños con alguna ... discapacidad, como autismo, computarán por dos en el cálculo de estudiantes por clase. Es la propuesta que el departamento está negociando en estos momentos con los sindicatos y por la que se reunirán próximamente. Esta es una de las reivindicaciones clásicas de los docentes. A final de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado el compromiso de la reducción de ratios en las aulas.

