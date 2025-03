Detenido el patriarca de los 'cavernícolas de Corinto', la familia de romanos paleocristianos del Peloponeso

Manolis Kalaitzidakis fue detenido este domingo 18 de febrero después de que la fiscalía de Corinto presentara una denuncia contra él por exposición a peligro a menores y por no escolarizar a sus tres hijos menores de 16 años. Se espera que mañana lunes sea cuando Kalaitzidakis preste declaración.

Durante la inspección policial, el hijo de 15 años de Kalaitzidakis fue encontrado en la choza y llevado a un hospital de la capital griega donde permanecerá los próximos días mientras se decide el destino de los tres menores de la familia. Según los medios locales, la policía busca a la madre y al resto de los hijos de la familia, quienes habrían huido tras la orden de inspección de la vivienda, una choza de paja y adobe que cuenta con galerías y una iglesia subterráneas.

Ayer sábado, tal y como informó ABC, la fiscalía ordenó una investigación urgente sobre las condiciones en las que viven los tres menores de la pareja, de 15, 13 y 6 años, y el nieto de un año de edad de Kalaitzidakis. Según Andreas Zeodorópulos, abogado de la familia, tras la detención del patriarca, se ha dictado una orden de bienestar para mejorar la situación de los menores. El letrado es de la opinión de que los menores no deberían ser separados de sus padres.

Gente pobre y honesta

«Son gente pobre pero honesta que quería vivir en la naturaleza», afirmó Zeodorópulos durante una entrevista en un canal de televisión de Grecia.

En cuanto a la escolarización, obligatoria por ley en Grecia desde los 4 hasta los 16 años, el defensor de la familia explicó que la familia reside en la cumbre de una montaña con difícil acceso a la escuela. «Mi cliente tiene incluso libros de Dostoievski y trata de educar a los niños. Lo que aprenden puede ser superior a lo que cualquier organismo puede brindarles».

Zeodorópulos apeló a que la familia fuera considerada como minoría en cuyo caso, la ley griega les otorga el derecho de educar a sus hijos. Ayer se conocía el caso de otra familia de Tríkala, en el noroeste de Grecia que vive en condiciones similares a la de los 'cavernícolas de Corinto'. «No van a la escuela porque el Estado no me da ayudas», afirmó el patriarca de la familia en una entrevista en el canal de televisión privado 'Alpha' en la que explicó que no tiene dinero suficiente para comprar los cuadernos y bolígrafos a sus hijos (los libros escolares son gratuitos en Grecia).

