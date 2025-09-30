El desahucio de Belorado, en suspenso tras el recurso de las exmonjas

El Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado suspender el lanzamiento de las exclarisas de Belorado (Burgos) previsto para este próximo viernes 3 de octubre, después de que estas hayan recurrido la sentencia de 31 de julio ante la Audiencia Provincial de Burgos. Según la providencia comunicada este lunes, «queda sin efecto el lanzamiento señalado», de modo que el futuro inmediato del monasterio vuelve a estar en manos de los tribunales.

La estrategia dilatoria de las exreligiosas ha conseguido, de nuevo, retrasar los plazos y dejar sin efecto lo que parecía el principio del fin para el cisma, que se inició en mayo de 2024. Ahora todo dependerá de dos vías: o bien de que la oficina del comisario pontificio solicite la ejecución provisional de la sentencia de Briviesca, lo que podría forzar el desahucio aun a la espera del fallo de apelación, o bien de la decisión final de la Audiencia Provincial de Burgos.

El pasado 31 de julio, con fecha de efecto de 1 de septiembre, el juzgado de Briviesca comunicó la sentencia que daba la razón al comisario pontificio, nombrado por la Santa Sede para administrar el convento y recuperar la propiedad. Desde entonces, se abrieron veinte días hábiles para presentar recurso, que los abogados de la exreligiosas han apurado hasta al final. La rapidez con la que el tribunal había fijado la fecha de lanzamiento —primero el 12 de septiembre como cautelar, luego el 3 de octubre como definitiva— hacía prever un desenlace inmediato. Sin embargo, el recurso interpuesto por las exmonjas ha alterado ese calendario.

En todo caso, según ha podido conocer ABC, las exreligiosas, en previsión de que sean obligadas judicialmente a dejar Belorado, están trasladando buena parte de sus enseres al monasterio de Orduña (Vizcaya), al que en sus redes sociales ya consideran «el lugar de residencia principal de la comunidad». Hasta allí trasladaron en julio a las cinco monjas mayores, que no están excomulgadas y son, a ojos del comisario pontificio, la comunidad legítima de Belorado, y junto a ella residen entre dos y tres exreligiosas de forma habitual. Si tenemos en cuenta que en Arriondas se encuentran otras tres de las excomulgadas, para hacer frente al restaurante de clausura y el criadero de perros, en Belorado sólo residen en estos momentos la exabadesa, Laura García de Viedma, y una o dos exmonjas.

La resolución introduce un nuevo compás de espera en un proceso que ABC ha venido siguiendo desde el estallido del cisma en mayo de 2024. Entonces, la exabadesa Laura García de Viedma y el grupo de religiosas bajo su órbita rompieron con Roma para colocarse bajo la tutela del autodenominado obispo excomulgado Pablo Rojas y de su sacerdote de confianza y coctelero , José Ceacero, que luego han sustituido por otros clérigos sedevacantistas. Lo que comenzó con una aparente rebelión doctrinal se fue revelando, como explicó ABC desde un momento, como una operación para mantener el control de un patrimonio inmobiliario valorado en más de diez millones de euros, dividido en tres monasterios, De momento, las exreligiosas, los siguen controlando.

