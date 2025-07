La delegada del Gobierno en Murcia afirma que el principal implicado en la agresión al vecino de Torre Pacheco reside en Barcelona

El principal implicado en la agresión a Domingo, el vecino de Torre Pacheco que la pasada semana recibió una paliza sin ninguna razón en su municipio, reside en Barcelona. Así lo ha confirmado la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, en una entrevista en 'Cope'.

«¿Qué hacía una persona de Barcelona en Torre Pacheco, con otras dos que tampoco son de la localidad y le dan una paliza a un pobre señor que simplemente iba paseando y ni le robaron?», ha lanzado en una entrevista en 'Herrera en Cope'.

Según ha añadido Guevara, la investigación se centra en por qué estos tres agresores estaban en el municipio y en la razón por la que le dieron esa brutal paliza sin mediar explicación.

Este miércoles la situación en el municipio es de «tranquilidad», según ha añadido Guevara. También lo ha sido esta noche, la primera de cinco consecutivas de tensiones en la que no ha habido altercados.

En declaraciones a la prensa esta mañana, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado que «lo único responsable» es hacer un llamamiento a la calma y a que cese la violencia. «Cualquier discurso que no sea eso no es responsable y tampoco lo es no garantizar que no entre nadie de fuera a sembrar la discordia», ha expresado.

Así, el líder murciano ha exigido al Gobierno tomar medidas. «Que el Ministerio establezca el dispositivo necesario para que no llegue nadie a sembrar la violencia», ha zanjado.