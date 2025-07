Radiografía del polvorín de Torre Pacheco que dobló su población en 30 años: «Allí se ha dado una tormenta perfecta»

Los altercados de Torre Pacheco han escalado de tal forma en los últimos días que incluso la prensa internacional se ha hecho eco de lo ocurrido en este rincón de Murcia en el que viven en torno a 40.000 personas. En tres décadas, la población ha estado cerca de duplicarse pasando de 20.345 habitantes en 1996 a 40.074 en 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Torre Pacheco es uno de los municipios murcianos que ha experimentado un mayor crecimiento de sus vecinos en los últimos tiempos, superado sólo por otros seis pueblos –en su mayoría costeros– como Los Alcázares, San Javier o San Pedro del Pinatar.

Evolución de la población en Torre-Pacheco Total En número de habitantes 45.000 40.074 (+96,97%) 40.000 35.000 30.000 25.000 20.345 20.000 1996 00 04 08 12 16 20 24 Según nacionalidad En porcentaje (%) África 17% 71% Española Europa 6% América 4% Asia 2% Extranjera 29% Otros 0,0% Fuente: INE / CREM ( Censo de Población Anual) ABC Evolución de la población en Torre-Pacheco Total / En número de habitantes 45.000 Según nacionalidad En porcentaje (%) 40.074 (+96,97%) 40.000 África 17% 35.000 71% Española Europa 6% 30.000 América 4% 25.000 Asia 2% 29% Extranjera 20.345 20.000 Otros 0,0% 1996 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 Fuente: INE / CREM ( Censo de Población Anual) ABC

«Torre Pacheco es como un buque insignia de la transformación del campo español de nuestra historia reciente, pero lo que está pasando allí no es representativo de lo que ocurre en el resto del país. Hay que decir bien claro que España no es un país racista: no hay tantos Torre Pachecos», introduce Héctor Cebolla, investigador en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Cebolla explica que el aumento de población extranjera en las zonas costeras es «miel sobre hojuelas» porque el perfil del inmigrante allí es el de un jubilado que viene a pasar el último tercio de su vida en un clima amable. Sin embargo, en un pueblo del interior como Torre Pacheco la inmigración es africana o subsahariana y busca dedicarse a la agricultura intensiva. «Estos flujos migratorios están menos cualificados que los que reciben vecinos como Francia o Alemania. La segunda generación, que aún no es adulta, ya muestra indicios de cierta fragilidad. Será muy vulnerable, propensa al fracaso escolar y a la precariedad laboral», refiere.

En 2024, la población española que vivía en Torre Pacheco era de 28.261 personas y la extranjera de 11.649(en torno a un 30% del total). La marroquí es la nacionalidad más abundante dentro del grupo de extranjeros en el municipio, y se sitúa en torno al 48,8% del total de inmigrantes, además de ser la que más a ido creciendo en las últimas décadas. «El polvorín en el que se ha convertido la zona es trágico, pero no es representativo de las dinámicas migratorias de nuestro país. Se trata de un evento particular, excepcional», sostiene este investigador. El fenómeno de la inmigración en nuestro país, dice, es reciente. Con el cambio de milenio, a partir del 2000 y hasta 2008, España fue el país del mundo, detrás de Estados Unidos, que más porcentaje de población extranjera recibió en términos relativos.

«Hemos recibido a muchos inmigrantes desde el inicio del milenio, pero somos un ejemplo de acogida. España se parece más a Suecia, a los países escandinavos, que a nuestros vecinos del sur como Italia o Grecia. Todas las encuestas europeas nos sitúan como un país con índices muy bajos de racismo sociológico. Lo que hemos visto estos días es el grito de una minoría exaltada», ilustra Cebolla. Y remata:«¿Puede repetirse un El Ejido, otro Torre Pacheco? Puede. Pero, de momento, no es la respuesta que ha caracterizado a España en materia de inmigración».