Bachillerato Internacional «provinciano» en Cataluña: las clases y la prueba de acceso, solo en catalán

La lengua autonómica es la única vehicular pese a que el examen oficial solo puede realizarse en español, inglés, alemán, francés, coreano o japonés

Los criterios de admisión del alumnado son en esta comunidad también más laxos que en otras como Madrid, donde, además de una buena nota de ESO, se les reclama también el B2 de inglés

La Generalitat de Cataluña niega información pública sobre en qué lengua y cómo aprenden los alumnos con necesidades especiales

Un alumno en la puerta principal del Instituto Pedralbes, uno de los centros públicos que imparte BI en Cataluña
Un alumno en la puerta principal del Instituto Pedralbes, uno de los centros públicos que imparte BI en Cataluña PEP DALMAU
Esther Armora

Barcelona

«El Bachillerato Internacional (BI) pretende generar mentalidad internacional, mantiene su independencia con respecto a los gobiernos y a los sistemas educativos nacionales, lo que le permite adoptar las mejores prácticas procedentes de una amplia variedad de marcos educativos y currículos de distintos países». ... La Organización del Bachillerato Internacional (IBO, por sus singlas en inglés), una fundación sin ánimo de lucro y con sede en Suiza, tiene claro cual es el perfil del alumnado indicado para cursar estos estudios: jóvenes preparados, comprometidos con el mundo, capaces de gestionar sus aprendizajes y con una visión global.

