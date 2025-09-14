Suscribete a
El auge de los testamentos solidarios: «Estoy viva gracias a la investigación y se lo quiero devolver»

Españoles cada vez más jóvenes destinan parte de su herencia a la ciencia y al estudio contra el cáncer. Quieren dejar un legado que «impulse los avances y trasmita valores a las próximas generaciones»

En 2024, las ONG recibieron 48 millones de euros en legados y el 50% de los que hicieron un testamento pidieron información para dejar sus bienes a instituciones sin ánimo de lucro

Herencias para salvar la investigación

Ana sostiene su testamento, rodeada por su marido y sus hijos ÁNGEL DE ANTONIO
Javier Palomo

Dejar una herencia es, en el fondo, escribir un mensaje al futuro. Cada vez más personas en España deciden que ese mensaje vaya más allá de su círculo familiar e incluya una causa que trascienda su vida. Así nacen los testamentos solidarios, documentos en lo ... que se reserva una parte de la herencia —grande o pequeña— para financiar proyectos de investigación, programas de ayuda humanitaria o iniciativas sociales. En el caso de la investigación contra el cáncer, esos legados permiten sostener ensayos clínicos, abrir nuevas líneas de estudio y salvar vidas que de otro modo no tendrían opciones.

