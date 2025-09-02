Esta terapia borra las células tumorales dormidas y frena la reaparición del cáncer

Algunas mujeres que han sobrevivido a un cáncer de mama pueden volver a padecer cáncer a lo largo de los años debido a la presencia de células cancerosas latentes. Determinar aquellas paciente con mayor riesgo es un reto para la comunidad médica.

Ahora, un pequeño ensayo clínico dirigida por un equipo del Centro Oncológico Abramson de la Universidad de Pensilvania y la Facultad de Medicina Perelman (EE.UU.) y que se publica en 'Nature Medicine' muestra que es posible identificar a estas personas y así prevenir la recurrencia del cáncer de mama.

A pesar de que la supervivencia al cáncer de mama continúa mejorando gracias a los avances en la detección y el tratamiento, cuando una paciente recae (o el cáncer regresa después del tratamiento inicial), sigue siendo incurable.

Para el 30 % de las mujeres y los hombres que recaen, la única opción es el tratamiento continuo e indefinido, que no puede eliminar el cáncer por completo.

Además, algunos cánceres de mama, como el triple negativo y el HER2+, reaparecen en pocos años, mientras que otros, como el ER+, pueden hacerlo décadas después.

Hasta ahora, no ha habido una manera de identificar en tiempo real a las sobrevivientes de cáncer de mama que albergan las células latentes que provocan la recurrencia ni de intervenir con un tratamiento que pueda prevenir una recaída incurable.

En este ensayo clínico realizada con 51 supervivientes de cáncer de mama, los fármacos existentes lograron eliminar las células tumorales latentes del 80 % de las participantes. La tasa de supervivencia a tres años sin recurrencia de la enfermedad fue superior al 90% en las pacientes que recibieron un fármaco y al 100 % en las que recibieron ambos fármacos del estudio.

«El temor persistente a la reaparición del cáncer es algo que se cierne sobre muchas sobrevivientes de cáncer de mama después de celebrar el final del tratamiento», afirma la investigadora principal, Angela DeMichele. «Actualmente, simplemente desconocemos cuándo o si el cáncer volverá a aparecer; ese es el problema que nos propusimos resolver. Nuestro estudio demuestra que prevenir la recurrencia mediante el control y la focalización de las células tumorales latentes es una estrategia muy prometedora, y espero que impulse más investigaciones en esta área».

Enfermedad mínima residual

El estudio se basa en investigaciones previas que demostraron cómo las células tumorales latentes permanecen al acecho en algunas pacientes después del tratamiento del cáncer de mama. Estas células, llamadas «durmientes», también conocidas como enfermedad mínima residual (ERM), pueden reactivarse años o incluso décadas después. Debido a que no son células cancerosas «activas» y pueden estar diseminadas por todo el cuerpo, no se detectan en las pruebas de imagen estándar que se utilizan para detectar la recurrencia del cáncer de mama.

Una vez que las células durmientes comienzan a expandirse y a circular en el torrente sanguíneo, pueden provocar la propagación del cáncer de mama metastásico. Las pacientes con ERM tienen mayor probabilidad de sufrir recurrencia del cáncer de mama y una menor supervivencia general.

El equipo llevó a cabo, en primer lugar, un estudio preclínico, durante el cual se realizaron una serie de experimentos en ratones para comprender mejor los mecanismos subyacentes. Así, se demostró que dos fármacos diferentes, aprobados para tratar otras enfermedades, podían eliminar eficazmente la enfermedad residual mínima (ERM) en ratones, lo que resulta en una mayor supervivencia sin recurrencia del cáncer. Los fármacos actúan sobre la autofagia y la señalización de mTOR, mecanismos clave que, según los investigadores, permiten que las células tumorales permanezcan latentes.

Fase latente

En la segunda fase, los investigadores buscaron en las 51 mujeres supervivientes de un cáncer de mama que habían completado el tratamiento en los últimos cinco años y tenían exploraciones limpias en un estudio de detección células tumorales latentes en su médula ósea.

En este ensayo clínico, las pacientes con células tumorales latentes recibieron seis ciclos de tratamiento con uno o dos fármacos. La mayoría eliminó dichas células en 6–12 meses y, tras 42 meses de seguimiento, solo dos presentaron recurrencia del cáncer.

«Nuestra investigación demuestra que esta fase latente representa una oportunidad para intervenir y erradicar las células tumorales latentes antes de que puedan reaparecer como enfermedad metastásica agresiva», afirma Lewis Chodosh, autor principal del estudio. «Sorprendentemente, hemos descubierto que ciertos fármacos que no son eficaces contra cánceres en crecimiento activo pueden ser muy eficaces contra estas células latentes. Esto nos indica que la biología de las células tumorales latentes es muy diferente a la de las células cancerosas activas».

