Una asociación de afectados denuncia a Sanidad por los efectos dañinos del Nolotil en más de 350 británicos

Los efectos secundarios del Nolotil en cientos de británicos a quienes se les ha administrado en España han llevado a la Asociación de Afectados por Fármacos (AFAD) —formada precisamente para reclamar una investigación sobre las consecuencias que tiene el uso del fármaco— a demandar al Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). En concreto, se recrimina a los organismos la inacción frente a los efectos dañinos que provoca el medicamento.

La presidenta de la AFAD, Cristina García del Campo, presentó la demanda en la Audiencia Nacional el pasado 14 de noviembre al entender que el uso del Nolotil —nombre comercial del metamizol— provoca graves consecuencias en la salud de los pacientes. A día de hoy, asegura en conversación con ABC, es conocedora de alrededor de 350 personas que han sufrido infecciones a causa del fármaco, principalmente británicas e irlandesas. A algunas, dice, les ha llevado hasta la muerte.

Su interés por el asunto comenzó en octubre de 2017. García del Campo es traductora médica en Denia y en ese momento ayudaba a un paciente irlandés que, tras estar ingresado, comenzó con una infección. «Nunca había visto algo así. Tenía gangrena por todo el estómago y la parte abdominal. La piel se le iba quitando porque se le había vuelto negra. Lo miraba y no me podía creer que esa persona estuviera viva. Y murió de sepsis», lamenta. Con el paso de los días no se podía sacar este caso de la cabeza y empezó a pensar en otros pacientes que también habían tenido infecciones graves. «Me puse a mirar informes y vi que todos, aparte de ser británicos o irlandeses, habían estado tomando Nolotil. Y entonces caí en que en Inglaterra estaba prohibido», afirma.

Noticia Relacionada Esta proteína clave en propagar cáncer de pulmón ya puede controlarse ABC Una proteína es clave para la propagación del cáncer de pulmón. Ahora, un estudio ha encontrado una manera de detenerlo

García del Campo siguió indagando y encontró más casos de británicos que habían enfermado por agranulocitosis (infección grave que se produce por la falta de granulocitos, un tipo de glóbulo blanco, en la sangre) o incluso fallecido. Fue entonces cuando logró contactar con las autoridades sanitarias y ponerles al corriente. Según relata, en julio de 2018 tuvo una reunión con la Aemps, tras la que el organismo emitió una recomendación por la que se aconsejaba no administrar el fármaco a población flotante, aquella a la que no se le puede dar un seguimiento por no figurar en el censo. «Pero no hicieron nada, y a partir de ahí está el problema porque han seguido llegando casos», denuncia.

«Contra su voluntad»

Así, tras conocer casos por toda España, se ha decidido a demandar a Sanidad por el asunto, pues quiere llegar hasta el final y que sea la Justicia la que confirme o desmienta si el Nolotil está detrás de las infecciones. «Me escribe mucha gente que en su historial médico pone alérgico al Nolotil y aun así se lo dan, que pide en el hospital que no se lo den y se despierta de una operación y lo tienen... No hacen más que darlo contra su voluntad y están poniendo en peligro su vida», prosigue. Y no solo ha visto casos en británicos e irlandeses, asegura, también en alemanes, belgas, italianos y alrededor de 70 españoles.

El Ministerio de Sanidad, tras ser consultado por ABC, explica que la Aemps ya revisó la situación de los efectos del fármaco en 2018 a raíz de varios casos de agranulocitosis en pacientes de origen británico y consultó al Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano y a expertos clínicos sobre el asunto. «Estudiándose la información de los casos notificados en España indica que su número se ha incrementado en los últimos años de forma paralela al aumento del consumo de este analgésico y aunque se ha discutido desde hace años sobre una mayor susceptibilidad para la agranulocitosis en la población del norte de Europa y se han estudiado ciertos factores genéticos, con la información disponible no se podía descartar ni confirmar un mayor riesgo en poblaciones con características étnicas específicas«, apunta.

Dentro del margen

Además de las recomendaciones por las que la Aemps aconsejaba no utilizar el fármaco en población flotante, el departamento que actualmente lidera Mónica García explica que se realizó un estudio epidemiológico en la base de datos Bifap (Base de datos para la Investigación Farmacoepidemiológica en el Ámbito Público). Los resultados de este estudio farmacoepidemiológico, concluyen, indican que el riesgo se sitúa dentro del margen que ya se conocía y se maneja en España.

Pero la demandante está convencida de los efectos negativos para la salud del Nolotil y ahora deberá ser la Audiencia Nacional la que, a través de los testimonios recabados y los informes médicos presentados, deberá decidir si hay que llevar a cabo alguna actuación.