La Aemet lanza un nuevo aviso especial por la ola de calor en España e informa de que durará menos: este es el día que finalizará

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado este domingo su aviso especial por la ola de calor que afecta a España desde el pasado domingo 3 de agosto. En su nueva previsión, el organismo ha informado de que el episodio de altas temperaturas durará «hasta el miércoles 13».

De esta forma, la Aemet ha rebajado la duración estimada este viernes, cuando anunció que el episodio de calor se extendería, al menos, hasta el jueves día 14. «La ola de calor podría terminar el miércoles, aunque a partir del jueves no está clara la evolución de las temperaturas», ha informado la agencia en sus redes sociales.

AVISO ESPECIAL POR OLA DE CALOR | Actualización



→ Temperaturas muy altas hasta el martes en la mayor parte de España.



→ La ola de calor podría terminar el miércoles, aunque a partir del jueves no está clara la evolución de las temperaturas.



+ info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/us0lYxk63v — AEMET (@AEMET_Esp) August 10, 2025

La persistencia de una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la Península y Canarias, unida a la «elevada insolación propia del verano», está haciendo que se registren «valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año», ha indicado la Aemet.

Temperaturas muy elevadas en el inicio de semana

En su nueva predicción, el organismo indica que este domingo se dará un «ascenso notable de las máximas», que también podría extenderse al norte del litoral mediterráneo. Los aumentos continuarán este lunes, en la cuenca del Ebro, tercios sur y este peninsulares y Cantábrico oriental, mientras que los termómetros comenzarán a descender por el cuadrante noroeste, de forma más acusada en Galicia.

De esta forma, se podrían llegar a superar los 42 grados en el bajo Guadalquivir y, con baja probabilidad, en el valle del Ebro y en las depresiones del nordeste, «donde esta jornada sería la más calurosa del episodio», indica la Aemet.

La Aemet apunta al martes como el día en el que comenzarán los descensos de temperaturas, «todavía restringidos al extremo norte peninsular y al tercio nororiental». Los valores máximos se mantendrán similares al día anterior en el resto del país.

En cuanto a las mínimas, marcarán una tendencia ascendente al menos hasta el martes 12, avanza la Aemet: «No se bajará de 22 - 25 ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste».

Finaliza la ola de calor, pero las temperaturas extremas podrían volver

Respecto a Canarias, en aviso rojo por calor extremo, alcanzará este domingo su punto álgido de la ola de calor. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a bajar a partir del lunes por lo que el episodio de calor en las islas finalizará el martes.

No obstante, para dar por terminada la ola de calor en el resto del país habrá que esperar al miercóles día 13, cuando «el escenario más probable es que predominen los descensos ligeros a moderados de las máximas en la Península» que podrían ser «localmente notables en puntos de la mitad norte».

Mapa de calor del miércoles a las 18:00 horas METEORED

No obstante, la Aemet advierte de que, debido a los valores térmicos tan elevados alcanzados en los días anteriores, «todavía se podría cumplir el criterio de ola de calor».

Para el jueves, «la incertidumbre es elevada», anuncia la Aemet, aunque el escenario más probable es que haya una bajada de temperaturas en las zonas más afectadas a lo largo de este episodio de calor, «lo que sería suficiente para darlo por finalizado». En cualquier caso, avanza, «en días posteriores podrían volver las temperaturas anormalmente cálidas al cuadrante nordeste peninsular».