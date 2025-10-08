Jorge Rey alerta de lo que va a pasar con el tiempo en España tras el Puente del Pilar: «Las lluvias llegarán a...»

La dana Alice, de cuya llegada advirtió la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)este pasado martes, ha comenzado a descargar este miércoles las primeras precipitaciones sobre España. Castilla-La Mancha y este peninsular serán las zonas más afectadas por estas «lluvias muy ... fuertes» que han obligado a activar ya avisos naranjas y amarillos por acumulaciones bastante importantes.

Se espera que este nuevo episodio de gota fría, que se irá extendiendo por la Península en las próximas horas, afecte especialmente a la costa valenciana y alicantina y Baleares, como ya sucedió con la última vaguada que atravesó el Mediterráneo hace unos días. Además, el jueves llegará también a puntos de Cataluña, Murcia y Andalucía oriental y no se descarta que los chubascos puedan alcanzar «intensidad fuerte».

⚠️AVISO ESPECIAL | Lluvias y chubascos muy fuertes y persistentes en el tercio este peninsular y Baleares.



➡️El temporal, asociado a la dana Alice y otros factores, será duradero y podrá dejar lluvias torrenciales en puntos del Mediterráneo.



+ info 👉https://t.co/48Lsr8R9TN pic.twitter.com/orBGjGtqWz — AEMET (@AEMET_Esp) October 8, 2025

Según apunta el organismo en el aviso especial lanzado en las últimas horas, todo apunta a que la dana Alice se mantendrá en España al menos hasta el próximo 13 de octubre, Día de la Fiesta Nacional y de la Virgen del Pilar. No obstante, aunque el temporal comience a perder intensidad este fin de semana, las lluvias no desaparecerán de la Península.

Así lo apunta Jorge Rey, conocido como «el niño meteorólogo», en su predicción sobre lo que nos espera en estos próximos días. El joven burgalés, que saltó a la fama en 2021 tras predecir la nevada Filomena, ha hablado en su último vídeo de YouTube sobre las «fuertes tormentas» que afectarán a España durante el puente del Pilar y posteriormente.

Jorge Rey pone en aviso a estas zonas de España por la llegada de la dana Alice

Según ha señalado el joven, «la presencia de bajas presiones sobre España» que trae la dana Alice servirá para facilitar «la formación de tormentas» que azotarán con fuerza al Mediterráneo en las próximas horas. Estas nuevas lluvias llegarán a muchos puntos de la Península, algo que «ya mostraban las cabañuelas» hace días, ha apuntado este.

A la espera de que los modelos meteorológicos se vayan actualizando, todo apunta a que el este peninsular será el más perjudicado por este temporal. «Este miércoles veremos lluvias en en el nordeste de Albacete, el jueves se generalizarán llegando a muchos puntos de Castilla-La Mancha, Andalucía, a toda Murcia, así como Alicante y Valencia, donde habrá cierta intensidad», ha recordado el aficionado a la meteorología.

⚠️☔ El cambio de tiempo ya está aquí: en la tarde de hoy miércoles llegará la primera tanda de tormentas intensas.



‼️ Algunos mapas no descartan acumulados puntuales de más de 300 l/m².



🗞️ https://t.co/7LgagmVXFX pic.twitter.com/30AdgweJjw — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 8, 2025

El viernes también se mantendrá esta inestabilidad, que incluso podría intensificarse en ciertos puntos del Levante. «Las precipitaciones se esperan de manera torrencial en provincias como Valencia o incluso Alicante, así como ciudades como Torrevieja o Cartagena», ha explicado Rey, señalando que los pronósticos todavía pueden variar de cara a estos próximos días.

En cuanto al sábado, las tormentas seguirán afectando a Baleares, así como a la costa de la Comunidad Valenciana «con bastante intensidad». El domingo «irán a menos», explica el burgalés, aunque «todavía podemos esperar precipitaciones en ese sector y en áreas del centro peninsular».

Aunque muchos están muy preocupados por la posibilidad de que la nueva dana deje tormentas torrenciales, Jorge Rey ha explicado que, como muestran los modelos, no tendrán este carácter por el momento. «No predicen tormentas demasiado fuertes, aunque sí que peligrosas. Hay que tener cuidado y precaución porque en el Mediterráneo podrían ser más fuertes de lo esperado», ha advertido en su predicción semanal.

Jorge Rey avisa de un nuevo cambio en el tiempo de España tras el Puente del Pilar

Jorge Rey también ha anticipado lo que podemos esperar de cara a las fiestas del Pilar, así como la semana posterior, gracias a las cabañuelas. Según ha contado, este fin de semana «no podemos frío», sino más bien lo contrario: «Las temperaturas serán bastante agradables más que otoñales. La presencia de esta dana servirá para subir más los termómetros con vientos de suroeste».

Además, aunque se espera que las tormentas fuertes de estos días se queden casi ancladas en la costa valenciana, en el resto de España podría comenzar a llegar lluvia a partir del próximo 13 de octubre. El niño meteorólogo ha confirmado que, de cara a la próxima semana, el paso de nuevas tormentas «es una realidad», tal y como «empiezan a dibujar los modelos».

«Las precipitaciones no solo llegarán a puntos de Valencia, sino también poco a poco a áreas del centro y del oeste peninsular», ha sentenciado el joven aficionado a la meteorología, pidiendo a sus seguidores que se mantengan atentos a sus nuevas previsiones para conocer más detalles de este nuevo frente.