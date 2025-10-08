Suscribete a
¿Vives en un barrio rico o pobre según tu código postal?

Jorge Rey alerta de lo que va a pasar con el tiempo en España tras el Puente del Pilar: «Las lluvias llegarán a...»

En su última predicción, el niño meteorólogo ha advertido de lo que sucederá en la Península tras el paso de la dana Alice

La Aemet lanza un aviso especial por «lluvias muy fuertes» y posibles inundaciones en España: zonas más afectadas por la dana Alice

La dana Alice, de cuya llegada advirtió la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)este pasado martes, ha comenzado a descargar este miércoles las primeras precipitaciones sobre España. Castilla-La Mancha y este peninsular serán las zonas más afectadas por estas «lluvias muy ... fuertes» que han obligado a activar ya avisos naranjas y amarillos por acumulaciones bastante importantes.

