La Aemet bautiza a la primera dana de gran impacto como Alice

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) bautizó este martes como Alice a la primera dana de gran impacto de la temporada. El fenómeno traerá lluvias intentas y persistentes al tercio oriental de la Península y a Baleares desde este miércoles y hasta, al menos, ... el próximo domingo.

Alice no es para menos. Es la primera dana que recibe nombre propio, después de que los servicios meteorológicos de Andorra, Bélgica, España, Francia, Luxemburgo y Portugal acordaran este lunes que los episodios más severos podrían identificarse con una designación específica a partir de este año, de manera similar a lo que sucede desde 2017 con las borrascas de gran relevancia.

Esta situación llega casi doce meses después de la devastadora dana que azotó la Comunidad Valenciana con lluvias torrenciales que causaron graves inundaciones, 229 fallecidos y daños masivos en viviendas, colegios, hospitales, infraestructuras de transporte y empresas. Además, España llega a este episodio tras un verano excepcionalmente cálido y una de ola de calor histórica, lo que ha recalentado el mar Mediterráneo y ha favorecido la formación de fenómenos extremos. En su momento, varios expertos climáticos advirtieron a ABC que, aunque no todas las danas derivan en inundaciones, el calentamiento del Mediterráneo tras un verano tan cálido eleva «significativamente» el riesgo de precipitaciones torrenciales con la llegada de vaguadas bien configuradas. «No podemos afirmar que vaya a repetirse un episodio como el de 2024, pero sí que el escenario es propicio para que veamos lluvias muy intensas en poco tiempo», aseguraba Laura Martínez, meteoróloga de la Aemet en Valencia.

En un aviso especial emitido este martes, la Aemet explicó que una vaguada atlántica con aire frío en niveles medios penetrará por el oeste peninsular este miércoles y avanzará hacia el este, generando varios vórtices que acabarán conformando a Alice.

En superficie, un anticiclón situado al norte favorecerá un flujo del este y nordeste cargado de humedad marítima que incidirá sobre la fachada mediterránea. La agencia calificó esta configuración como «muy estacionaria», ya que provocará un bloqueo que mantendrá las condiciones descritas durante varios días.

Las previsiones apuntan a precipitaciones muy intensas y duraderas que se concentrarán sobre todo en el este peninsular y Baleares desde la noche de este miércoles y hasta el domingo. Según Meteorología, los mayores acumulados se registrarían en torno al cabo de la Nao, sobre todo en el litoral y prelitoral del sur de Valencia y norte de Alicante.

«Los aguaceros pueden generar inundaciones repentinas en cauces, ramblas y zonas bajas, lo que eleva de manera notable el nivel de riesgo», advirtió la Aemet.

La lluvia comenzará la noche del miércoles

Los primeros chaparrones llegarán a última hora del miércoles al este de Castilla-La Mancha y al interior de la Comunidad Valenciana.

Durante la madrugada del jueves se extenderán al litoral valenciano y catalán, y a lo largo del día alcanzarán Ibiza, Formentera, Murcia, la mitad oriental de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha. Tampoco se descartan en otras áreas de esta comunidad, en el interior de Cataluña y en el Sistema Central.

La Aemet señaló que las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormenta y alcanzar intensidad fuerte, e incluso muy fuerte en el entorno del cabo de la Nao.

El fin de semana se verá afectado Aragón y Baleares

El viernes, los chubascos de mayor intensidad quedarán restringidos al sudeste peninsular, con posibilidad de extenderse al mar de Alborán y a Baleares. Las zonas con más probabilidades de registrar lluvias muy fuertes serían las cercanías del cabo de la Nao y del cabo de Palos.

De cara al fin de semana persistirá la inestabilidad en niveles medios y altos, mientras que en superficie continuará el flujo húmedo, aunque con menor fuerza el domingo.

Ese día, los aguaceros más intensos, localmente muy fuertes, serán más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, con posibilidad de que afecten también al interior valenciano, el este de Murcia, el sudeste de Aragón y Baleares.

«Existe una elevada incertidumbre en la ubicación exacta de Alice y en su interacción con los flujos en superficie, lo que condicionará qué áreas resulten más afectadas cada jornada. Por ello, se aconseja seguir con atención las actualizaciones de las predicciones y avisos en los próximos días», concluyó la Aemet.