Los bomberos buscan a tres hombres y una mujer entre los escombros

La Aemet bautiza a la primera dana de gran impacto como Alice

El temporal dejará precipitaciones muy fuertes y persistentes desde este miércoles hasta el domingo, con especial incidencia en la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y las islas Baleares

La Aemet avisa de lo que va a pasar con el tiempo en España al inicio de la semana: lluvias y cambios de temperatura en estas zonas

La Aemet lanza un aviso especial por «lluvias muy fuertes» y posibles inundaciones en estas zonas de España

Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza, Islas Baleares
Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza, Islas Baleares
Javier Palomo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) bautizó este martes como Alice a la primera dana de gran impacto de la temporada. El fenómeno traerá lluvias intentas y persistentes al tercio oriental de la Península y a Baleares desde este miércoles y hasta, al menos, ... el próximo domingo.

