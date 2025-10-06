Jorge Rey alerta de fuertes lluvias en el Puente del Pilar en estas zonas de España: «Las tormentas puedan destacar en...»

A pesar de que el otoño meteorológico ya ha arrancado, el mes de octubre ha comenzado en España con calor, mucha estabilidad y temperaturas por encima de lo habitual para la época. Así continuará, en teoría, todo este inicio de semana: se espera que durante estos primeros días la lluvia siga ausente en casi todo el país, con pocos cambios en cuanto a temperaturas, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta situación tranquila en cuanto a precipitaciones solo cambiará a partir del jueves 9, cuando podríamos ver las primeras lluvias y tormentas importantes. El organismo advierte que, aún con bastante incertidumbre, durante esta jornada podrían producirse chubascos abundantes en el Mediterráneo por «una combinación de aire frío en las capas altas de la troposfera y vientos húmedos en superficie».

— AEMET (@AEMET_Esp) October 5, 2025

Similar es la predicción de Jorge Rey, conocido como «el niño meteorólogo», que ha lanzado ya su vídeo semanal con los cambios que tendremos en los próximos días. En esta publicación, el joven burgalés, que saltó a la fama tras pronosticar la borrasca Filomena en 2021, también ha hablado de lo que sucederá con el tiempo en España de cara a una fecha señalada para muchos: el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, que coincide también con el famoso Puente del Pilar.

Jorge Rey avisa de la llegada de nuevos frentes de lluvias para el Puente del Pilar

A través del método de las cabañuelas, sin base científica, el aficionado a la meteorología ha anticipado lo que va a ocurrir este próximo fin de semana, en el que se celebran las esperadas fiestas del Pilar, así como el resto de semanas de octubre. Según ha comenzado explicando, debemos tener cuidado con el cambio que podría llegar en estas semanas donde podríamos hablar «de danas incluso».

En este vídeo, Jorge Rey ha revelado que, de cara a este lunes 6 y martes 7, se espera que se suavicen un poco las temperaturas tras varios días de calor intenso. La situación cambiará conforme nos acerquemos al fin de semana, cuando se espera que la lluvia amenace en muchos puntos de la Península Ibérica, dejando precipitaciones notables.

A partir del 9 y 10 de este mes, llegarán a España «nuevos frentes atlánticos» que, según el burgalés, «amenazarán el extremo norte peninsular». No serán de gran importancia, según advierte, aunque veremos «algún frente que rozará el Cantábrico».

No se quedará ahí la cosa en cuanto a lluvias, advierte Rey, que anticipa ya nueva inestabilidad de cara al fin de semana del Puente del Pilar: «11, 12 y 13 de octubre llegan borrascas desde el Atlántico para subir las temperaturas incluso, reputando de nuevo en España, y para traernos fuertes tormentas al oeste y sur».

A pesar de que habrá precipitaciones, el Día de la Hispanidad «esperamos calor por esos vientos de sur». «Habrá buenas temperaturas, pero tormentas fuertes en algunos puntos, menos probables en áreas del norte y este peninsular», ha avisado el joven, asegurando que lo único que puede cambiar de «las previsiones de las cabañuelas» es que se adelante o atrase la llegada de estos frentes.

Por lo tanto, Jorge Rey ha asegurado que tendremos «un 11 y 12 de octubre donde las tormentas puedan destacar en el oeste y sur», así como en Canarias, donde también habrá chubascos este fin de semana.

Las cabañuelas de Jorge Rey para el mes de octubre

De cara a la próxima semana, en torno al 16 y 17 de octubre, se espera que la llegada de un frente atlántico vuelva a traer humedad a áreas del Cantábrico, sobre todo noroeste. «Esto va a alimentar la llegada de una dana, de una gota fría», ha explicado el niño meteorólogo en su previsión para estos días.

En cuanto al 18 y 19, la formación de una borrasca subirá las temperaturas de nuevo, «repuntando algún día con cierto calor, y con tormentas en áreas del sur y Levante». Según Rey, tendremos «posibles tormentas» que podrían «llegar a ser importantes en el Mediterráneo».

Conforme nos acerquemos a la última semana del mes, seguiremos viendo «frentes atlánticos», con «más tormentas hacia zonas del oeste», aunque se mantendrán estas «temperaturas más agradables». «Hacia el final de octubre ya hablaríamos de un anticiclón muy importante en España, con mucha tranquilidad, las borrascas se irán hacia Reino Unido», ha advertido el niño meteorólogo.