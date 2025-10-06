La Aemet avisa de lo que va a pasar con el tiempo en España al inicio de la semana: lluvias y cambios de temperatura en estas zonas

Octubre avanza metiéndonos en el otoño cada vez más, algo que suele traducirse en un tiempo más inestable y menos cálido en la mayoría de zonas de España.

No obstante, en los últimos días hemos vivido una situación meteorológica algo diferente de lo esperado, pues el fin de semana se han registrado temperaturas más altas de lo normal para esta época del año. En algunas partes del país, incluso, han superado los 30 grados, recordando más al verano que al momento otoñal en el que nos encontramos.

Respecto a las lluvias, tan solo la parte norte de la península ha experimentado chubascos y alguna tormenta, a causa del paso cercano de la borrasca Amy, tal como anunció la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) antes del fin de semana que acaba de pasar.

Inmersos en la segunda semana de octubre, el mismo organismo indica qué tiempo va a hacer en nuestro país en estos próximos días. Así, la Aemet indica desde sus redes sociales que habrá avisos de nivel amarillo y naranja por costeros y vientos en el norte y nordeste de Mallorca, en Menorca y en Ampurdán-Gerona, aunque también en la costa de Galicia, Asturias y Cantabria.

04/10 11:18 Avisos activos mañana en España por costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv

¿Dónde y cuándo va a llover?

Según las previsiones ofrecidas por la Aemet, este lunes, 6 de octubre, «en el área mediterránea se prevé inestabilidad por la entrada de un flujo húmedo de componente este. Así, predominarán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el Estrecho, oeste de Alborán y, especialmente, en la mitad sur de la fachada oriental peninsular, donde con baja probabilidad podrían ser localmente fuertes», afectando a zonas como Murcia y sur de la Comunidad Valenciana a partir de mediodía.

El martes se prevé mayor estabilidad, sin precipitaciones previstas, mientras que el miércoles sí podrían darse de nuevo lluvias en el Cantábrico y Galicia, poco probables al sur de la comunidad, y sin descartarse en zonas aledañas.

Por la tarde del 8 de octubre, «se desarrollará abundante nubosidad de evolución en los principales entornos de montaña, ambas mesetas y tercio este peninsular, con probables chubascos ocasionalmente con tormenta en la Ibérica, sistema Central, Cantábrica, Pirineo oriental y amplias zonas del centro este peninsular».

Cambios en las temperaturas

Como recordábamos al inicio de este artículo, llegamos a una nueva semana con el recuerdo de los pasados sábado y domingo en los que algunos meteorólogos hablaban de un 'veroño', fusionando el verano y el otoño, dadas las temperaturas cálidas que se vivieron en muchas zonas del país, especialmente centro y sur de la península.

Pero esto va llegando poco a poco a su fin, ya que la Aemet avisa de que los termómetros van a bajar, aunque no de forma muy pronunciada, en las zonas citadas, aunque en la mitad norte penínsular sí puede haber un pequeño ascenso de los mercurios.

Ya el martes, ese descenso se extenderá a las zonas del norte, pero la situación general del país será de temperaturas suaves, subiendo algunas mínimas y con «descensos en la mayor parte de regiones del Mediterráneo, Andalucía occidental y sur de Extremadura» , pero «pocos cambios en el resto».

Como valores a destacar la Aemet pronostica que este lunes las mínimas más frías se vivirán en Soria con 3 grados, León con 4 grados o Burgos y Palencia, con 5. Las máximas, por su parte, se prevén al llegar a los 33 grados en Sevilla y a los 30 grados en Granada, Jaén o, más inesperado este mismo valor en Orense.