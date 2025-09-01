La Aemet avisa de la llegada de «tormentas muy fuertes» a España: estas son las zonas afectadas

Septiembre arrancará marcado por la inestabilidad. La entrada de una vaguada el domingo por el noroeste traerá «tormentas muy fuertes» a España a inicios de esta semana, tal y como ha adelantado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los efectos de este frente se notarán en el extremo norte y nordeste peninsular.

En los próximos días, una sucesión de frentes traerálluvias y tormentas que afectarán especialmente a Cataluña y Baleares, aunque también dejará precipitaciones en Galicia y todo el área del Cantábrico.

El descenso de los termómetros que hemos vivido en los últimos días continuará este lunes, con una bajada de las temperaturas en casi todo el país. Sin embargo, entre el martes y el miércoles los valores volverán a subir y se situarán por encima de los 34 grados en algunas provincias de la mitad sur.

Lluvias y tormentas «muy fuertes» en estas zonas

La vaguada que trajo el tiempo inestable al norte de la Península este domingo, terminará de atravesar el área mediterránea oriental hoy, indica la Aemet. La «circulación atlántica» pondrá en alerta por lluvias y tormentas a tres comunidades: Aragón, Baleares y Cataluña.

En concreto, las tormentas serán «muy fuertes y con granizo» en el Pirineo y este de Cataluña en la primera mitad del día y, por la tarde, «localmente fuertes» en el este Baleares. A última hora podrían afectar al litoral valenciano. También podrán darse precipitaciones en Galicia y aledaños, que se extenderán al Cantábrico, donde se esperan rachas de viento muy fuertes.

Mapa de precipitaciones del miércoles METEORED

La Aemet avisa de la entrada de un nuevo frente el martes, que dejará «precipitaciones extendiéndose de oeste a este por Galicia y aledaños», especialmente persistentes en las Rías Baixas. También habrá chubascos y tormentas aisladas en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

La inestabilidad no dará tregua en el norte de España, ya que la entrada de otra vaguada el miércoles por el extremo noroeste traerá precipitaciones que «se extendrán de oeste a este» y que, por la tarde, pueden ir acompañadas de tormenta. Las rachas de viento serán muy fuertes en Galicia y Asturias.

Temperaturas cambiantes

El paso de la vaguada dejará un descenso generalizado de las temperaturas este lunes en la Península y Baleares. Las bajadas serán «notables» en amplias áreas de interior de la mitad oriental peninsular con valores muy fríos para esta época. La excepción serán los litorales sudeste y el sur de Baleares, donde aumentarán.

Entre el martes y el miércoles, se darán ascensos de las temperaturas en practicamente toda España, de forma «localmente notable en la meseta Norte». Tal solo descenderán en el área mediterránea.

De esta forma, se podrían llegar a superar los 34 grados en algunas provincias como Murcia, Sevilla, Granada, Bilbao o Badajoz. Por lo que respecta a las mínimas, no bajarán de los 20 grados en casi todo el área mediterránea. El jueves viviremos de nuevo un descenso de los termómetros.