La Aemet pone en aviso a España por la llegada de un nuevo frente atlántico: lluvias con tormentas y granizo en estas zonas

La Aemet pone en aviso a España por la llegada de un nuevo frente atlántico: lluvias con tormentas y granizo

La inestabilidad vuelve a imponerse este fin de semana en España tras el paso de una vaguada que ha complicado la situación en el oeste español y puntos del interior. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la llegada de un frente atlántico, que entrará por el noroeste peninsular a partir de este viernes, dejará en las próximas horas lluvias y cielos cubiertos en algunos puntos del tercio norte del país.

Aunque en Galicia, Pirineos y el Cantábrico predominarán las precipitaciones, en el resto del país tendremos un fin de semana muy estable. Aún así, veremos algunos intervalos de nubes altas que irán «desplazándose de oeste a este», según advierte el organismo en su predicción para los próximos días.

Asimismo, el descenso térmico de estos últimos días, que había dejado temperaturas por debajo de lo habitual, llegará a su fin también a lo largo del fin de semana. En las próximas horas, los aumentos volverán a predominar en el resto de la Península, con valores por encima de los 35 grados en puntos del Mediterráneo sur y del Guadalquivir.

Un frente atlántico dejará lluvias, tormentas y granizo en estas zonas de España

A partir de este viernes, el paso de un frente atlántico, que entrará a España por el noroeste, dejará chubascos en varias comunidades del tercio norte español, según avisa la Aemet. Este temporal dejará «cielos nubosos o cubiertos» en muchos puntos del país, así como tormentas fuertes e incluso posible granizo en algunas provincias a lo largo del fin de semana.

La peor parte de este episodio de lluvias se la llevará Galicia, aunque en el Cantábrico, Pirineos y el nordeste de Cataluña también veremos precipitaciones en los próximos días. También se mantendrá la inestabilidad en Baleares durante esta jornada, así como en el litoral catalán, donde los chubascos podrían llegar a tener intensidad fuerte.

En el resto de la Península predominará el ambiente estable y soleado, aunque en algunos puntos de la mitad norte se mantendrán los intervalos de nubes altas.

Predicción resto de semana:

Hoy: ⛈️chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes en el noreste peninsular, Levante y Baleares; pueden venir con granizo y rachas de viento muy fuertes.

Viernes a domingo: sin lluvias significativas, salvo el domingo en el extremo norte peninsular.

🧵 pic.twitter.com/pgVobOAXvU — AEMET (@AEMET_Esp) August 28, 2025

El sábado aumentará la estabilidad en la mayor parte del país. Tan solo en Galicia «el paso de frentes atlánticos dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que, con menor probabilidad también podrían afectar al área cantábrica y cara norte del Pirineo», explica la Aemet en su previsión. Aún así, podríamos ver algunas lluvias «con baja probabilidad» y ocasionales en el nordeste de Cataluña, Menorca o Mallorca.

En cuanto al domingo, se espera que el norte peninsular «siga bajo la influencia de la circulación atlántica». Los frentes seguirán dejando «cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones» hasta afectar a Galicia, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y entorno pirenaico.

Cambios en las temperaturas: de un bajada brusca a máximas en ascenso

Tras el acusado descenso registrado en las temperaturas de este jueves, rozando valores muy por debajo de lo habitual para la época, la Aemet anticipa ya un nuevo cambio en el ambiente para las próximas horas.

🌡️Hoy las temperaturas máximas bajarán notablemente en la península y Baleares, salvo en el Levante y región de Murcia que subirán ligeramente. En Canarias sin cambios.

Viernes y sábado subirán recuperando valores normales a esta época.

Domingo: bajada en el oeste peninsular. pic.twitter.com/2fMJau4u9z — AEMET (@AEMET_Esp) August 28, 2025

Este viernes sólo bajarán las temperaturas en el sudeste y en Baleares, mientras que los termómetros volverán a subir en el tercio norte de la península. Será, según advierte el organismo, un aumento generalizado en casi todo el país, con temperaturas por encima de los 35 grados en puntos del Mediterráneo sur y del Guadalquivir.

Aún así, las mínimas sí descenderán en casi toda la Península y en Baleares, dejando noches mucho más frescas que en jornadas anteriores. Aún así, las temperaturas no bajarán de 20 grados en el área mediterránea y el Guadalquivir a lo largo del fin de semana.