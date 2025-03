Volcán de La Palma en directo: Mantener la fe mientras ruge el volcán de fondo: «Tenemos que acostumbrarnos»

ABC te cuenta en directo las últimas novedades sobre la erupción del volcán en La Palma, que comenzó el pasado domingo 19 de septiembre a las 15.12 hora local. El martes por la noche, tras 10 días esperando que ocurriera, la unión de las coladas de lava y un mayor avance de la misma hizo que el río de magma desembocara finalmente en el mar , cayendo desde una altura de casi cien metros desde un acantilado próximo a las playas Nueva y de Los Guirres.

Según la previsión de la Aemet, la nube de emisiones se desplaza hacia el océano y no afecta a ninguna de las islas

El equipo de Involcán ha sido sorprendido por una explosión del cono principal del volcán de La Palma. No obstante, ellos mismos han asegurado en sus redes sociales que no han resultado heridos.

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha informado que la calidad del aire en estos momentos en la isla de La Palma es "buena" y en el Valle de Aridane el nivel está "absolutamente dentro de los límites saludables y respirables, por lo que no hay ningún problema al respecto".

Además, precisa que las primeras emisiones eran más explosivas a consecuencia de que los gases estaban "abriendo el conducto de emisión", a modo de limpieza mientras que ahora, aunque siguen las explosiones, no son tan frecuentes e intensas como las de los primeros días. Eso se debe a que el conducto de emisión está más limpio y la lava sale "menos contaminada, más fluida y desde ahí baja directamente al mar".

El geólogo el Ilustre Colegio de Geólogos José Luis Barrera no descarta que el volcán de Cumbre Vieja en La Palma pueda abrir nuevas bocas de erupción, además de la última que se ha registrado durante la madrugada de este viernes.

Para mayor seguridad, se puede sellar, utilizando cinta adhesiva, las juntas de puertas y ventanas; no utilice el teléfono, pues se necesitan las líneas libres para los servicios de socorro; lleve consigo sistemas que le permitan comunicarse o recibir información (radio, teléfono...); si está en el exterior, tenga en cuenta que un vehículo no es un lugar seguro (confínese en el primer edificio que encuentre cerca) y si va a pie, refúgiese en el primer edificio que encuentre; no realizar desplazamientos hasta que se dan indicaciones al respecto; utilice el teléfono 1-1-2 para situaciones de emergencia.

La erupción, que no ha dejado ningún herido ni ningún fallecido, ha obligado a evacuar a alrededor de 6.000 de los 85.000 habitantes de la isla.

«Yo ya no quiero vivir»

«La gente de La Palma y el Gobierno no eran conscientes de los riesgos del terreno»

«No podremos descansar hasta no encontrar un sitio fijo para vivir»

La erupción volcánica en Cumbre Vieja afecta ya a unas 400 hectáreas de terreno, de las que 29,7 pertenecen a la nueva 'fajana' que se ha creado en la costa de Tazacorte, mientras que la colada alcanza en algunos puntos casi un kilómetro de ancho, según la última actualización del departamento de Seguridad Nacional. La ceniza afecta principalmente a la vertiente sur de La Palma y no se descarta que partículas más finas de ceniza puedan alcanzar la isla de El Hierro.

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad ante el incremento de la actividad sísmica que se viene registrando desde la pasada noche y ha aclarado que, en principio, no tiene por qué aparecer ninguna otra nueva boca eruptiva como consecuencia de esa sismicidad.

El derrumbe parcial, el pasado domingo, de uno de los centros situados en el noroeste del lateral del cono del volcán de La Palma ha originado un aporte de lava muy fluida y no se descarta la aparición de nuevos en el entorno del cono existente. Asimismo, puede producirse, como ya ha ocurrido, un aumento por cursos de la explosividad.

Los vecinos de La Palma que no puedan disfrutar de bienes comprados o servicios contratados como consecuencia de la erupción del volcán Cumbre Vieja podrán suspender los contratos sin penalización y los viajes con destino a la isla formalizados antes de dicha erupción podrán ser cancelados y reembolsados, aunque las empresas hayan operado.

La aerolínea se ha visto forzada a tomar esta decisión por causas de fuerza mayor, ya que la situación de la ceniza en suspensión ha empeorado considerablemente y está previsto que continúe así al menos este jueves, no permitiendo que se desarrolle la operativa con los requisitos de seguridad necesarios.

«Nos pide Don Domingo que tengamos paciencia, que esto al menos durará al menos otros 15 días más… con todos los que llevo fuera de mi casa… Yo ya no puedo», contaba a la salida de la misa del domingo una vecina de El Paso evacuada a otra. La erupción del volcán les ha hecho conducir hasta la parroquia de la Sagrada Familia de Tajuya por una ruta que antes no utilizaban. Las vistas hacia el volcán desde este enclave, privilegiadas, han convertido a este templo en el lugar de referencia para numerosos medios de comunicación, y por ello, el párroco titular, Domingo Guerra, la tiene abierta las 24 horas del día. Pero también para todos aquellos que necesitan encontrar en su interior el consuelo de la fe.

Aunque la ceniza sí puede afectar la piel de esta fruta, responsable del 50% del Producto Interior Bruto (PIB) de La Palma, los daños se producen en forma de arañazos al manipular el fruto con ceniza y no de manchas, que son un reflejo del estado de maduración del plátano.

El aeropuerto de La Palma se encuentra operativo este lunes aunque ha habido retrasos a primera hora de la mañana en vuelos interinsulares. De hecho, no se descarta un empeoramiento de las condiciones meteorológicas que pueden afectar a la navegación aérea porque se espera un giro a componente oeste del viento entre los niveles de 2.500 a 5.500 metros, lo que provocará un desplazamiento del penacho de cenizas, según el último informe de Seguridad Nacional. De hecho, la compañía Binter ha advertido de que aunque vuelan con normalidad desde el aeropuerto de La Palma avisan de que puede haber retrasos en la operativa de este lunes si empeora la nube de ceniza volcánica.