Varios «influencers» se intoxican tras bañarse en la balsa de Monte Neme Se encuentra situada en una antigua mina de wolframio, un elemento químico que puede causar irritaciones y problemas digestivos

Varios usuarios de Instagram han advertido en sus perfiles de las intoxicaciones que han sufrido después de bañarse en la balsa de Monte Neme, en Bergatiños (Coruña). El color turquesa de estas aguas ha convertido la zona en un punto de atracción para «influencers», que acuden allí a hacerse fotos a pesar del riesgo que supone para su salud.

La balsa se encuentra situada en una antigua mina de wolframio, un elemnto químico que puede generar convulsiones e isuficiencia renal. Manuel Ferreiro, médico del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, ha advertido en declaraciones a COPE: «Si nos bañamos puntualmente lo más probable son problemas oculares o irritativos, irritación de las mucosas oculares e irritaciones cutáneas. Si es de una manera prolongada e ingerimos algo de agua, fundamentalmente trastornos digestivos, vómitos y posteriormente diarrea. Si es un baño corto no sería grave».

Varias de las personas que se han acercado a la zona a posar para sus seguidores han compartido en sus perfiles las consecuencias de este peligroso baño. «Estuvimos con vómitos y ronchones en la piel una semana», asegura una de las bañistas. Otros usuarios se han mostrado escépticos con el posible riesgo de toxicidad. «Bañito mañanero en el Monte Neme. Disfrutón. Me la pelan las bacterias. He visto los memes y me descojono de vosotros, putos frikis. Me voy a bañar todos los putos dias del verano para demostraros que ni wolframio ni radioactivo ni nada, un bulo de 4 galegos raritos», señala un joven en su cuenta de Instagram.

Por su parte los ecologistas han pedido ya el sellado de la balsa, según ha informado EFE. La plataforma «Salvemos A Cabana» ha reclamado una «solución efectiva» al gobierno de Galicia ante «el riesgo parala salud pública y los ecosistemas» que a su juicio supone tener abierto Monte Neme. No obstante, en la actulidad ya hay en la zona carteles que prohíben a los transeúntes el paso a la antigua mina de wolframio, aunque físicamente no hay nada que lo impida.