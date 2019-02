Tras la muerte de Julen El pocero rebate al dueño de la finca de Totalán: «Puede decir misa, yo hice las cosas bien» El dueño de la finca donde murió Julen afirma que el pocero dejó abierto el hueco por el que cayó el pequeño. Sin embargo, el pocero le responde afirmando que él tapó todo bien

ABC

El dueño de la finca de Totalán en la que murió Julen señala que se compró el terreno recientemente y que el hueco del pozo quedó abierto. «Ese campo me lo compré hace cuatro meses para unos aguacates, para eso necesitaba agua y contacté con Antonio, un especialista en búsqueda de agua. Al mes vino al campo, me abrió un boquete de 100 metros y se fue dejando el boquete tal cual», afirma David Serrano.

Asegura que la zanja no era para construir una vivienda, sino un muro de contención: « Unos días después llamé a un amigo para que me retirara la arena que me dejó Antonio y aproveché e hice una pequeña zapata para un muro de contención y de ahí viene la excavación. Eso no era para una casa sino para hacer un muro de contención».

El pocero que hizo el pozo ha respondido en unas declaraciones realizadas a Antena 3, en las que asegura que hizo las cosas bien y manda un mensaje a Serrano: «Él puede decir misa».

«Él puede decir ahora lo que quiera. Ya está. Yo lo tapé en condiciones y después lo han modificado aquello y después lo han dejado como les ha dado la gana», cuenta el pocero.

