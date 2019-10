El sufrimiento de un niño de nueve años que padece una psoriasis severa que cubre el 99% de su cuerpo «Se odia a sí mismo, no le gusta su cuerpo, avergüenza su mirada, constantemente esconde su rostro», escribe Marta Levchenko, que ha hecho público el caso

ABC Actualizado: 02/10/2019 16:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vadim Demedyuk tiene nueve años y sufre una forma severa de psoriasis que cubre prácticamente el 99% de su cuerpo. Los últimos seis años los ha pasado entre tratamientos –algunos experimentales– para tratar de paliar los efectos de una enfermedad que le obliga a vivir con un dolor constante.

Su historia se ha vuelto viral después de que Marta Levchenko, una trabajadora de la fundación «I am the future of Ukraine» –dedicada «a cuidar a los huérfanos más vulnerables y a niños con discapacidades o enfermedades raras»–, compartiera varias imágenes y vídeos del niño en Facebook.

«Vadim está condenado a un sufrimiento eterno, doloroso y psicológico», alertaba Levchenko en su post. El menor vive con su familia en la ciudad de Chernovtsi (Ucrania). Presenta una psoriasis por todo su cuerpo que se une, además, a otra enfermedad de la piel, el vitíligo, lo que complica y agrava más su caso.

«Se odia a sí mismo, no le gusta su cuerpo, avergüenza su mirada, constantemente esconde su rostro», escribe la trabajadora sobre el pequeño, quien, según «Daily Mail», incluso dijo a su madre: «Mamá, preferiría morir antes que vivir así».

Una esperanza

Tras seis años de tratamientos infructuosos, en los que los padres han probado desde cremas a pastillas y los médicos ucranianos no han logrado mejorar la calidad de vida del menor, la esperanza parece dirigirse hacia una clínica de Israel especializada en problemas dermatológicos graves.

Con la ayuda del dinero recaudado por la familia a través de donaciones, el niño asistirá en los próximos días a una consulta personalizada.