Sufre un ictus en pleno vuelo y salva la vida gracias a su hija de 6 años

Puede contarlo gracias a su hija de 6 años. Estaban en pleno vuelo. Habían salido de Inglaterra (Reino Unido) con destino a Creta (Grecia) en un vuelo de la compañía Ryanair. Con apenas seis años, la pequeña se percató de que su madre, de 39 años, no se encontraba bien. Y no era para menos. Estaba sufriendo un ictus, según ha informado el Herald Publicist.

The stroke is thought to have been caused by an air embolism that travelled to Ms Hajipaulis' brain when air pressure in the cabin changedhttps://t.co/eiTzLto7th