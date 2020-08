Simón descarta que España esté en la segunda ola: «No creo que haya que hacer un mito de si llegamos» El balance de Sanidad muestra 1.683 casos diagnosticados en las últimas 24 horas y 580 brotes activos

«Hasta que no tengamos una transmisión comunitaria no controlada (...) no lo llamaría segunda ola», ha afirmado este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Con 1.683 casos diagnosticados en las últimas 24 horas según el balance ofrecido hoy por Sanidad, y un total de 4.088 positivos más si se incluyen asintomáticos y los que se han introducido en el sistema con retraso, el responsable ha asegurado que la situación en la que se encuentra España es de «casos asociados a brotes, transmisión de fondo hasta cierto punto controlada», pero no de segunda ola. «Prefiero ser un poco prudente», ha dicho.

Esta mañana, la consejera de Salud de País Vasco ha afirmado que el incremento de contagios en la región «demuestran sin duda que nos estamos enfrentando a una segunda ola epidémica». Sin embargo, Simón ha defendido que en España se está detectando «entre el 60 y 70 por ciento de casos» en estos momentos, mientras que esa misma cifra durante el pico de la pandemia fue de menos del 10 por ciento, por lo que si se hubiera tenido la misma capacidad de detección en esas fechas, ahora «seguiríamos viendo un descenso». «No creo que haya que hacer un mito sobre ese concepto a ver si llegamos o no llegamos a esa segunda ola», ha zanjado.

En la rueda de prensa de este jueves, Fernando Simón también ha informado de que hay activos 580 brotes. El mayor número de ellos se ha producido por fiestas familiares o particulares (106 brotes con 900 casos vinculados), pero los que más preocupan son los asociados al ocio nocturno. Son menos, por ahora, pero generan un mayor número de afectados y son más complicados de rastrar: son 46 brotes con 1.500 casos asociados.

Además, hay hasta 2.747 personas ingresadas actualmente en hospitales españoles, 292 de ellas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según datos facilitados por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad, y pese a la situación puntual de algunos hospitales, el epidemiólogo asegura que el sistema no está en una situación cercana al colapso.