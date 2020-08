Simón advierte: «Si hay que cerrar colegios o aulas se hará y si hay que dar un paso más y cerrar los centros de toda España se valorará» El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dice que no va a «entrar a discutir» si estamos en una segunda ola o no pero asegura que no se atrevería a decir «que estamos en una situación como la de marzo o abril»

En las últimas 24 horas se han registrado 2.935 casos de coronavirus, 1.245 más que la cifra aportada ayer por el Ministerio de Sanidad (1.690). En total, el número de casos en España asciende a 337.334, 7.550 más que ayer. Como la Comunidad de Madrid «no terminó ayer de cargar los datos el aumento de casos de ayer a hoy es mayor que otros días», justificó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

También señaló que el número de casos en España sigue subiendo, pero es una subida suave comparada con la de marzo; de hecho, se ha tardado en llegar al nivel de transmisión casi dos meses, cuando en marzo fue en 15 días», ha asegurado. «Tenemos un porcentaje muy alto de asintomáticos, lo cual nos garantiza que estamos detectando los casos de forma precoz», añadió. Además, «hay otro porcentaje importante de casos que tiene un contacto conocido, lo que quiere decir que está bien filiado; entre el 60 y el 70 por ciento del total de nuestros casos son asintomáticos o tienen un contacto conocido y además tenemos un pequeño porcentaje (5-10 por ciento) de casos importados». En resumen, dijo que si bien «hay transmisión comunitaria y que en algunas comunidades puede llegar a preocupar, esta no es tan importante como lo que pueden hacer parecer las cifras que van aumentando día a día».

Respecto al número de hospitalizados con fecha de ingreso en los últimos 7 días ascienden a 953, mientras que ayer era de 864. Actualmente hay 3.596 camas ocupadas por pacientes con coronavirus. Tenemos 383 de estos que están hospitalizados en UCI (por lo que en camas convencionales hay 3.213) y las comunidades con más hospitalizados son Madrid, Cataluña y Aragón. En estas dos últimas, sin embargo, «el nivel de hospitalización está bajando», ha asegurado. Por su parte, los ingresados en UCI en la última semana es hoy de 51 (ayer era de 49). «Las edades medias son de 42 en las mujeres y de 39 en los hombres, lo que favorece que el pronóstico de la enfermedad sea mejor».

Simón ha dicho que «hay un incremento en el número de hospitalizaciones en las últimas semanas; si tenemos mayor incidencia la hospitalización va a subir, pero si valoramos las características de los casos que tenemos veremos que la proporición de hospitalizados respecto a los casos va a ser menor. Ahora tenemos un 15 por ciento de nuestros casos son mayores de 60 años y un 85 por ciento menores. Los mayores de 70 años representan poco mas del 5 por ciento, la población de casos es más joven y, por tanto, de menos riesgo para hospitalización, UCI o fallecimiento».

Respecto a la llegada de una segunda ola, anunciada por Extremedura, Simón ha dicho que «no sabemos cómo tendremos que definirla, tenemos incrementos de casos y de transmisión pero también de detección. Que lo llamemos segunda ola es más bien una cuestión semántica; deberíamos buscar un término que no genere más ansiedad, podría ser una segunda ola o no serlo. Hasta ahora se está controlando bien. No voy a entrar en discusión si estamos en una segunda ola, pero no me atrevería decir que estamos en una situación como la de marzo o abril».

Qué sucederá en septiembre

En cuando a las informaciones sobre una supuesta vuelta al confinamiento en España, dijo que «son bulos; si se tiene que plantear por la evolución de la epidemia se planteará, pero ahora mismo no hay problema». En cuanto a la vuelta a la actividad en septiembre, incluida la vuelta al cole, ha dicho que «se espera que el nivel de transmisión sea bajo. La evolución de la curva puede ser engañosa, pero el objetivo es detectarlo todo para llegar a septiembre con una situación que sea la mejor posible». Añadió que en septiembre se planteará una situación muy particular y especial:, «El movimiento de la gente y la vuelta a sus lugares de origen representan los momentos de riesgo. Por lo tanto, tenemos que tener un criterio muy claro a la hora de establecer prioridades. Hay que controlar la transmisión y hacer una sobreesfuerzo ahora».

¿Cierre de colegios?

En cuanto a si valora el posible cierre de colegios, Simón ha asegurado que «tenemos que aprender a convivir con el virus; si el mundo fuera ideal y nosotros estuviéramos aislados podríamos eliminar la transmisión, pero eso no es posible. Por lo tanto, tendremos que aprender a convivir con el virus y volver a ciertas actividades de manera diferente. Si es necesario cerrar colegios concretos o aulas concretas se tendrá que hacer, y si hay que dar un paso más y cerrar los colegios de toda España se valorará pero tenemos que aprender a convivir con el virus», insistió.

Simón ha añadido que los colegios y las comunidades están estableciendo e implementando protocolos. «Habrá más detalles y habrá algún documento extra, pero de momento se está trabajando de forma concienciada con las autonomías y con los centros».

Veto al tabaco

En cuanto a la prohibición de fumar por parte de comunidades como Galicia o Canarias, Simón ha asegurado que «son mecanismos para favorecer la aplicación de las medidas de precaución. Fumar en sí no es una práctica excesiva de riesgo, aunque los fumadores suelen tener más patologías respiratorias. No hay que entrar en mucha más discusión», ha apuntado el médico y ha añadido que «si hay que homogeneizar» la ley a nivel nacional, «se valora y se homogeneiza». «Ahora mismo hay una Ley Antitabaco muy constriñente, pero si hay que hacer alguna actividad más se valorará», ha agregado.

Las sociedades científicas advierten del colapso del sistema

Sobre la advertencia de nueve sociedades científicas de que el repunte de infectados puede llevar a « un nuevo colapso de la sanidad», Simón ha dicho que en España «no hay riesgo de colapso; actualmente tenemos un índice de ocupación por Covid de un 3 por ciento del total de camas; el coronavirus no está en riesgo de colapsar el sistema a nivel nacional. Sí es verdad que en algunas comunidades ha habido una presión superior, como el caso de Aragón en dos hospitales concretos; en Madrid también está subiendo la presión, donde hay dos o tres hospitales con una situación más peligrosa pero no se está poniendo en jaque al sistema. Eso no quiere decir que no pueda haber un hospital en concreto con una presión mayor. Esto son llamadas de atención», señaló.

En cuanto al comunicado de la Organización Médica Colegial (OMC), la institución que agrupa a los colegios médicos de toda España, que publicó un duro comunicado pidiendo un «golpe de timón», Simón ha dicho que «el ministerio está haciendo actividades con las comunidades; hemos pasado un periodo de una actividad frenética en la que había que ser muy visible a la hora de implementar las medidas de control, y ahora estamos en otro en el que lo que hay que hacer es un trabajo de fondo que requiere mayor esfuerzo y mayor nivel técnico que implementar medidas más groseras y estamos haciéndolo. Además, necesitamos que los equipos descansen sobre todo si la situación empeora en septiembre», justificó.

«Tendremos una situación más favorable en Aragón y Cataluña en los próximos días»

Respecto al número de fallecidos durante los últimos 7 días, la cifra es de 70, «en los últimos días hemos tenido una cifra en este rango, de alrededor de entre 65 y 70 fallecidos en los que va de semana, pero un 66 por ciento de los fallecidos se concentraron el jueves, viernes y sábado pasados, y están asociados a algunos brotes en residencias de ancianos, sobre todo de Aragón», ha matizado.

Aún así, ha reconocido que «si las cosas van como parecen evolucionar, tanto en Aragón como en Cataluña, tendremos una situación en los próximos días más favorables en estas regiones». Preguntado por la dificultad de algunas comunidades a la hora de tomar medidas por oposición de los jueces, el médico ha apuntado que «en algunos momentos ha habido dificultades porque las justificaciones ante los jueces había que hacerlas mejor, pero sí que hay medidas que si se aplican de forma homogénea tienen un impacto mayor y por tanto en el Consejo Interterritorial se valorará tomar medidas más homogéneas».

Simón ha admitido que en la Comunidad Valenciana o en Madrid se están observando incrementos en el número de casos pero que pueden también, cuando hablamos de la situación global en España afectar a los datos globales». Ha añadido que «las comunidades que han sufrido tanto, como Cataluña y Aragón, han demostrado que claramente se puede controlar el brote con las medidas disponibles y si podemos aplicar algunas más, el brote se puede llegar a controlar». «La transmisión comunitaria no es tan importante como puede parecer por las cifras», ha concluido.